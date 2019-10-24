Спасибо благотворителям: Распаковал коробку с подъемником за 93 тыс. рублей инвалид-колясочник Аркадий Ситников из Бердска

В этот раз лебедка пришла целой. Мама Аркадия уверена: теперь ее сын будет «летать».

Аркадий Ситников: Очень приятный, долгожданный подарок. Мы счастливы!

Жители Бердска откликнулись, и по крупице собрали деньги на электрический подъемник инвалиду-колясочнику из Бердска Аркадию Ситникову. Буквально за неделю вы, читатели «Курьер. Среда. Бердск», собрали Аркадию 93 483 рубля.

Но, долгожданная лебедка пришла с браком.

И вот сегодня, 24 октября доставили электрический подъемник.



— Ее должны были привезти в середине ноября. А сегодня мне позвонили и сказали, что могут привезти сегодня. Я сразу позвонил в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».Я пришла пораньше, поднявшись в квартиру, меня встретила мама, предложила пройти в комнату.— Как настроение, как погода, снег лежит,- спрашивает меня Аркадий.— Немножко есть. А вы давно были на улице?- задаю вопрос.— Три месяца назад,- отвечает он.

Я несколько раз общалась с Аркадием и меня восхищает его оптимизм. По городу снуют грустные люди, пропитанные промозглым настроением, а здесь инвалид-колясочник на позитиве. Черная кошка Муся по привычке трется об мои ноги и укладывается на диван.

Звонок в дверь. Мужчина вносит огромную коробку. Вся семья и я с интересом наблюдаем, как специалист ловко распаковывает лебедку. Устройство подключили. Работает!

— Наконец-то сбылась наша мечта! Привезли лебедку как раз к моему дню рождения. (4 октября Аркадию исполнилось 34 года — прим. ред.). Очень приятный, долгожданный подарок. Мы счастливы! Огромное спасибо всем читателям газеты «Курьер. Среда. Бердск». Огромное спасибо газете «Курьер. Среда. Бердск». Теперь жизнь наладится, — уверен Аркадий Ситников.

— Аркадий будет летать у меня теперь! Не страшно его поднимать, транспортировать, — добавила мама Галина.

Как рассказывала ранее мама, у них есть электрическая лебедка, но вдоме часто отключают электричество, а в этот момент его нужно срочно переложить с кровати на коляску или наоборот.

— Аркадий весит 120 килограммов, мне тяжело одной его тягать, — призналась Галина Ситникова.

Сейчас, благодаря помощи неравнодушным горожанам, мама легко может переместить обездвиженного сына с кровати в кресло и наоборот. Этот пасмурный день стал немного солнечным от радости, который испытывает обездвиженный мужчина и его мама. Муся удостоверившись, что все хорошо, мирно уснула.

Автор видео Елена Белоусова

