Изнасиловала 7-классниц стеклянной бутылкой школьница в Подмосковье

Пострадавшие 13-летние девочки учились в другой школе. С Наташей они познакомились на улице и иногда гуляли вместе. В один из дней Наташа приревновала их к парню, который ей нравится. А дальше в голове подростка созрел этот жуткий план мести.

В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц

От 15-летней Наташи* учителя одной из школ подмосковного города Коломна, которые за 9 лет учебы уже ни раз вытаскивали ее из полиции, ожидали что угодно, но только не это. Школьницу подозревают в насильственных действиях сексуального характера. По версии правоохранительных органов, Наташа затащила двух семиклассниц в заброшенный дом и устроила там такое… По этическим соображениям мы не можем описать происходящее. Скажем только, что для извращенных пыток девочек, которые на два года ее младше, школьница использовала стеклянную бутылку.

— Пострадавшие девочки рассказали о случившемся своим мамам. Обе женщины написали заявление в полицию. Сейчас ведется доследственная проверка, — сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавшие 13-летние девочки учились в другой школе. С Наташей они познакомились на улице и иногда гуляли вместе. В один из дней Наташа приревновала их к парню, который ей нравится. А дальше в голове подростка созрел этот жуткий план мести.

О случившемся сейчас судачит весь город. После ЧП сама Наташа в школу не приходила. Кстати, девочка уже почти год стоит на учете в ПДН. Что это за ребенок, на условиях анонимности нам согласилась рассказать учитель школы.

— Проблемы начались чуть ли ни с первого класса. Это была агрессия к учителям и детям. В начальной школе она могла без причины укусить или ударить кого-то из одноклассников.

— Психологи работали с девочкой?

— Нет, так как ее родители были против. Они постоянно защищали дочку и винили во всем других детей. Их мнение изменилось только в старших классах, когда девочка начала попадать в полицию.

— То есть это не первый случай?

— Нет, такого раньше не было. Ее привлекали за драки и распитие спиртного. С прошлого года она официально стоит на учете в подразделении по работе с несовершеннолетними преступниками.

— Спиртное она прямо в школе употребляла?

— Нет, ну что вы. В последнее время в школе она была тихоней. А вот за ее воротами превращалась в бестию. В своей компании она была лидером, насколько я знаю, другие дети ее боялись. Причем дружила она с ребятами не из нашей школы. Особенно много общалась с детьми из коррекционной школы. Они, видимо, легче принимали ее авторитет. А вот эти пострадавшие девочки из обычной школы. Она находится недалеко от нашей. Могу сказать что и раньше ее агрессия была направлена именно против девочек.

— Что за семья у девочки?

— У нее возрастные родители. Маме 58 лет. Она домохозяйка. Отцу 61 год, он работает на цементном заводе. Живут очень бедно. Она у них единственный ребенок.

Сейчас со школьницей работают следователи. Девочке уже исполнилось 14 лет, так что за свой поступок ей придется отвечать в рамках уголовного кодекса. Пострадавшие девочки из полных благополучных семей. Они на учете в полиции не стоят.

Источник: msk.kp.ru