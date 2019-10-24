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Красота / Общество

Увлажняющий крем с легкостью заменит вазелин

15:47 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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А какие еще 7 полезных способов применения обычного вазелина существуют, узнаем подробнее в статье.

Увлажняющий крем с легкостью заменит вазелин

Вазелин поможет защитить волосы от краски

Казалось бы, чем может помочь обычный вазелин. Но на самом деле он способен принести пользу для красоты, молодости. В разных вопросах вазелин работает по-разному. 

Применение 1: вазелин успокаивает кожу

После депиляции и любых других процедур по удалению нежелательных волос лучшим помощником станет вазелин. Сразу после этого просто нанесите это средство – и кожа скажет вам: «Спасибо».

Применение 2: вазелин защищает глаза от шампуня

Это не значит, что вазелин нужно намазывать на глаза, чтобы шампунь не причинил дискомфорта. Но вот нанесение на брови защитит очи от этого косметического средства. Никакого раздражения во время мытья головы тогда не будет.

Применение 3: открыть засохший лак для ногтей

Довольно распространена ситуация, когда бутылочка с лаком засыхает – крышка с кисточкой просто прилипает к бутыльку. Но можно исправить это с помощью вазелина. Достаточно просто смазывать предварительно горлышко лаком.

Применение 4: избавиться от непослушных волос

С самого детства все знают, что на голове могут быть «петухи». Торчащие в разные стороны маленькие волоски могут испортить причёску. Однако вазелин справиться и с этим: просто разотрите небольшое его количество в ладонях и пригладьте непослушные волосы.

Применение 5: увлажняющий эффект

Сухие локти и коленки могут полностью испортить самочувствие. Но если периодически смазывать эти части тела вазелином, то от излишней сухости не останется ни следа. То же самое можно провернуть с пятками и натоптышами.

Применение 6: защита от краски для волос

Очень часто во время окрашивания волос красится и кожа, на которую попадает краска. Не хотите быть цветное – нанесите вазелин возле линии роста волос и никаких проблем.

Применение 7: удаление жвачки из волос

Кто в детстве не прилеплял жевательную резинку в волосы соперника? Обычно в таком случае приходится отрезать пряди, что для некоторых (особенно девочек) является настоящей проблемой. Но есть более гуманный способ – нанести вазелин на проблемных участок, после чего жевательная резинка буквально сама соскользнёт с локона.
Источник: МедикФорум
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