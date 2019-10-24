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Информация для ИП в 2020 году

15:54 24.10.2019
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Быть индивидуальным предпринимателем не так просто. Поэтому нужно получать всю полезную информацию.

Информация для ИП в 2020 году
Как её найти?
Сегодня есть специализированные сайты, на которых достаточно нужной информации. Там постоянно обновляются данные, что позволяет пользователям быть в курсе происходящих событий. К примеру, как сообщает tbis.ru в 2020 году изменятся отдельные системы налогообложения. Это происходит каждый год. В общем, изменения будут касаться различных страховых выплат и МРОТ.

Как видно, увеличится размер страховых взносов предпринимателя за себя. Также, это касается и размера МРОТ. Но более подробно остановимся на отсрочке по применению онлайн касс. Предприятие может не использовать кассу до 2021 года. Но это возможно только в том случае, если будут соблюдены определенные правила.
1. На предприятии не будет никаких наёмных работников.
2. Если предприниматель оказывает услуги сам или продает товары собственного производства.
Это основные моменты. Если же на предприятии все не так, есть наёмные работники, или компания использует товары от разных производителей или даже продает их, важно иметь онлайн кассу. К примеру, если заключается договор с одним работником, уже нужно регистрировать кассу в течение месяца. Как уже было упомянуто, важные изменения произойдут в 2020 году. Индивидуальному предпринимателю нужно хорошо все это знать и учитывать. В таком случае он сможет избежать проблем с налоговыми органами и другими государственными учреждениями.
Как видно, изменения могут появиться неожиданно. Поэтому стоит воспользоваться официальными интернет ресурсами. Каждый сам решает, где искать информацию. Но, развитие интернета сделало возможными многие моменты. Почему бы ими не воспользоваться? Официальные источники контролируют поступающую информацию и её достоверность. Поэтому им можно доверять. В любом случае, решение остается за каждым человеком в отдельности.
Итак, быть индивидуальным предпринимателем может быть выгодно. Однако стоит понимать, что это ответственно и внимательно. Важно постоянно получать свежую информацию, и использовать её для дальнейшего развития бизнеса.

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