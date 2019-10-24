24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России

21:10 24.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России. Вторую строчку рейтинга занимает генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, опубликованный в четверг. Ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). На третьей ступени расположилась Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

Годом ранее эту позицию занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В этом году она заняла четвертую ступень в рейтинге, издание оценило ее состояние также в $600 млн. В 2018 году эту строчку рейтинга занимала основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, которая в конце марта 2019 года погибла в авиакатастрофе в Германии.

Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее состояние издание оценивает в $550 млн.

В десятку лидеров также вошли совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы хотели быть в этом списке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фальсифицированное сливочное масло изъяли из школ и детских садов Петербурга
23:07 24-10-2019
Фальсифицированное сливочное масло изъяли из школ и детских садов Петербурга
Тыква - идеальный продукт при гастрите и язве
22:55 24-10-2019
Тыква - идеальный продукт при гастрите и язве
Какой перекус поможет похудеть, а не набрать вес?
22:44 24-10-2019
Какой перекус поможет похудеть, а не набрать вес?
10 продуктов - защитников против рака
22:36 24-10-2019
10 продуктов - защитников против рака
Бренд Datsun может уйти с рынка авто
22:27 24-10-2019
Бренд Datsun может уйти с рынка авто
$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России
21:10 24-10-2019
$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России
Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть 4
20:45 24-10-2019
Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть
Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска
20:27 24-10-2019
Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска
Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша
20:21 24-10-2019
Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша
Изнасиловала 7-классниц стеклянной бутылкой школьница в Подмосковье
20:15 24-10-2019
Изнасиловала 7-классниц стеклянной бутылкой школьница в Подмосковье