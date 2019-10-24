$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России

Forbes составил рейтинг самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, опубликованный в четверг. Ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). На третьей ступени расположилась Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем, Юрием Ковальчуком, она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

Годом ранее эту позицию занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. В этом году она заняла четвертую ступень в рейтинге, издание оценило ее состояние также в $600 млн. В 2018 году эту строчку рейтинга занимала основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева, которая в конце марта 2019 года погибла в авиакатастрофе в Германии.

Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее состояние издание оценивает в $550 млн.

В десятку лидеров также вошли совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($460 млн), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($425 млн), совладелица группы «Черкизово» Лидия Михайлова ($415 млн), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($390 млн).

Источник: ТАСС