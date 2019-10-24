Ответ зоозащитникам: Сидящих на цепи овчарок кормит дважды в день их хозяйка в Бердске

Ирина с детства держит собак и не может допустить жестокого с ними обращения. Она утверждает, что у защитников повода для беспокойства нет. Ветеринары полагают, что цепные псы не бывают счастливы. Желающие помочь могут поделиться стройматериалами для вольера.

У каждой из овчарок есть своя конура и своя миска

Хозяйка двух немецких овчарок, сидящих на цепи у дома в частном секторе Бердска, утверждает, что ее питомцы вполне упитанные и здоровые. Противоположного мнения придерживаются зоозащитники, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Они полагают, что собак плохо кормят и содержат в жутких условиях. Соседи, в свою очередь, требуют от Ирины загородить сеткой место обитания псов, чтобы те не пугали детей. Возможно, именно это стало поводом для претензий по жестокому обращению с животными в адрес хозяйки овчарок.

— Собак мы кормим, — была категорична Ирина Могильникова, которой принадлежат две овчарки. — Я варю кастрюлю каши и даю им утром и вечером. Соседи этого, действительно, не видят. Я их нормально содержу. Если собака истощена, у нее должны ребра и крестец торчать. Хлеб они вообще не едят, как и свой помет.

Псы живут у нее третий год. Бердчанка взяла у заводчиков уже взрослых годовалых собак. Одну из собак купили со сломанным ухом, что подтвердят заводчики.

— У них сейчас идет линька, поэтому они не лоснятся. Поэтому же они живут на улице, как и летом. Зимой я их держу в доме. Я с детства занимаюсь собаками и знаю, как они должны выглядеть. Лишний вес у овчарок влияет на сердце и развитие других патологий. Ни один заводчик не будет раскармливать собак. У моих 5-метровая цепь, и они могут вольно бегать. Если собаку не готовят к выставке, у нее могут «висеть лохмотья». И это отнюдь не показатель жестокого обращения, — уверена Ирина Могильникова.

Она убеждена, что ее собак запечатлели на фото и видео, когда они, сонные, только вылезли из будок, потягиваются. То, что овчарки не лают при виде постороннего Ирина объясняет тем, что они не агрессивны:

— Собаки очень добрые, с ними соседские дети играют. Когда люди подходят к ним ближе, они замолкают, потому что не обучены на агрессию.

Она заявляет, что периодически показывает овчарок ветеринару, все положенные прививки и обработка от паразитов вписаны в собачьи карты, на псах надеты ошейники от клещей.

Хозяйка овчарок подтвердила, что живший у нее ранее сенбернар действительно сдох. Но пес, весивший 100 кг, по словам Ирины, умер от отравления. Она подозревает, что к этому причастны соседи, протестующие против того, что собаки сидят на переднем дворе без изгороди. Но доказать не получилось. Бердчанка не исключает, что и ее нынешних питомцев могут умертвить.

Зоозащитникм, желающим «спасти» овчарок, Ирина предлагает другой вариант: помочь ей стройматериалами для строительства вольера. Это позволит создать более комфортные условия собакам и угодить соседям, требующим изолировать питомцев от улицы. Тем, кто может оказать посильную помощь можно обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 3-00-10. Информацию мы немедленно передадим Ирине Могильниковой.

Собака на цепи не выглядит счастливой

По словам ветеринаров, есть объективные критерии оценки состояния собак. Во-первых, это соотношение объемов и веса животного. Если взрослая овчарка весит 20 кг, то это говорит об истощении. Шерстный покров должен быть равномерным, гладким и блестящим. Истощение — одна из кондиций собаки. Она характеризуется отсутствием жировой прослойки, выдающимися ребрами и маклоками, тусклой, взъерошенной шерстью, атрофированными мышцами. Это является отклонением от нормального состояния организма, что связано либо с болезнью, либо с неправильным содержанием животного.

Посмотрев фото и видео псов, специалист сделал заключение, что собаки не выглядят счастливыми и ухоженными. Они, скорее, похожи на замученных животных. Но это свойственно псам, долгое время сидящим на цепи. А проблемы с задними лапами присущи такой породе, как овчарка, прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» ветеринар, отметив, что без детального осмотра оценить объективное здоровье псов невозможно.

Немецкие овчарки быстро привыкают получать пищу в определенное время, поэтому нельзя менять режим кормления без веских причин: это может стать серьезным стрессом для собаки. Взрослых овчарок рекомендуется кормить 2 раза в день. В среднем здоровой овчарке требуется ежедневно от 800 до 1000 г корма, который должен содержать все необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества. Зимой собака ест немного больше, чем летом.

Корм для собаки должен быть не только полноценным, но и разнообразным, передает сайт ovcharki.ru.

Температура пищи для питомца должна соответствовать комнатной (18-20 градусов), кормить его горячей или холодной пищей нельзя. Когда овчарка ест, ее ни в коем случае нельзя отвлекать: звать по имени, гладить или чистить. Не следует приучать овчарку выпрашивать подачки и позволять кормить другим людям. Собака не должна брать корм у незнакомцев. Овчарке нельзя скармливать остатки еды, которые хозяин считает непригодными для себя.

Мнения

Мнения прочитавших статью о якобы голодающих овчарках разделились.

— Я не исключаю того, что их не докармливают, не могу отрицать этого, так как не знаю. Но такое телосложение вполне может быть и при хорошем кормлении. Худой пес моложе второй собаки, он в силу своего возраста мог не набрать еще массу, крупные собаки до 18 месяцев считаются щенками, немцы начинают набирать вес после 2-х лет, зависит, конечно, от организма животного, у знакомого в 2 года был худее этого, только к 3-м годам начал набирать. Вторая собака старая, проблемы с задними лапами для собак крупных пород не редкость, и недоедание тут ни при чем, даже у собак с заботливыми хозяевами такое случается.

То, что соседи не видят, как их кормят, это не показатель того, что они голодают. Собак, как правило, кормят утром и вечером, могут кормить в 7 утра перед работой и вечером уже поздно, после работы.

Дом в принципе выглядит не сараем, есть машина. Надо послушать хозяйку, а то соседи могут наговорить все, что угодно, их просто бесит, что собаки не огорожены, тут я на их стороне, огородить надо обязательно, — прокомментировал Михаил.

— Люди, вы что, по видео не видите, что собаки ухоженные, ну какое жестокое обращение. Ирина в них души не чает. Господа поверьте, собак кормят утром и вечером. И не надо наговаривать на хозяйку, что она их заморила голодом, — высказался Аноним.

— Нужно каждому сочувствующему собачкам принести еды. Может, после этого совесть проснется у хозяев, — полагает Геннадий.

Юлия Сибагатова:

— Но ведь на фото нет худых измождённых собак? Люди, вы о чём? Хватит вбросов уже. Или «доброжелатели» их кормят очень хорошо?

Александр Лащенов:

— Я сегодня заезжал и кормил (дал собакам косточки с мяском), хозяйка сказала, что все у собак в порядке, они не голодны, привиты и т. д.

Светлана Гурьянова:

— Будка добротная, собаки в линьке раздетые. Судя по ушам, это у них по генетике такой вид, ну и выращивание, конечно. Сейчас полно таких горе-овчарок дисплазийных. Если они будут жирненькие, вообще на лапы упадут. Единственное — им бы больше гулять, двигаться.

Дарья Атлас:

— Собака в линьке. На фото в записи я тоже не вижу ХУДЫХ собак. Они нормальные. Да, может, есть какой-то недобор.

Олеся Купряхина:

— Молодые овчарки, шерсть ухоженная, не истощены, у них даже уши ещё толком не встали, задние лапы не еле волочат, а особенность такой породы.