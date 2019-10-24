24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Визитку Владимира Путина за 2 млн рублей продает житель Петербурга

17:30 24.10.2019 Фото: avito.ru
1

Объявление гласит: «Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее».

Визитку Владимира Путина за 2 млн рублей продает житель Петербурга
Визитку Владимира Путина оценили в два миллиона рублей

На сайте avito житель Петербурга выставил на продажу визитку Владимира Путина. Из-за ее хорошего состояния визитка оценена в два миллиона рублей. Объявление гласит: «Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее».

Впрочем, на сайте выставлены и другие визитки Владимира Путина, их цена более скромная. Продаются и автографы Владимира Путина. Их цена составляет от 50 тысяч рублей и выше.

Визитки Владимира Путина есть и у петербургских медиаменеджеров. В начале октября директор Санкт-Петербургского Книжного Салона Андрей Шамрай опубликовал в фейсбуке фотографию визитки президента РФ Владимира Путина с телефоном и электронной почтой. В сопроводительном комментарии он написал, что достал визитку и позвонил главе государства, чтобы поздравить его с днем рождения, однако тот не ответил.

Источник: abnews.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Круто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОтказалась от 1,6 млн рублей на квартиру 97-летняя фронтовичка Мария Левина из Бердска 1
18:07 24-10-2019
Отказалась от 1,6 млн рублей на квартиру 97-летняя фронтовичка Мария Левина из Бердска
БердскСпасибо благотворителям: Распаковал коробку с подъемником за 93 тыс. рублей инвалид-колясочник Аркадий Ситников из Бердска
18:00 24-10-2019
Спасибо благотворителям: Распаковал коробку с подъемником за 93 тыс. рублей инвалид-колясочник Аркадий Ситников из Бердска
Как индексируются алименты?
17:55 24-10-2019
Как индексируются алименты?
Впервые оштрафовал Сбербанк за нарушение закона ЦБ России
17:45 24-10-2019
Впервые оштрафовал Сбербанк за нарушение закона ЦБ России
Как расторгнуть брак?
17:43 24-10-2019
Как расторгнуть брак?
Визитку Владимира Путина за 2 млн рублей продает житель Петербурга
17:30 24-10-2019
Визитку Владимира Путина за 2 млн рублей продает житель Петербурга
БердскПо решению полиции 24 октября объявит сбор на поиск пропавшего Евгения Шуршилина отряд «Лиза Алерт» в Бердске
17:26 24-10-2019
По решению полиции 24 октября объявит сбор на поиск пропавшего Евгения Шуршилина отряд «Лиза Алерт» в Бердске
Как организовать похороны? 1
17:16 24-10-2019
Как организовать похороны?
БердскSOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска 6
17:10 24-10-2019
SOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска
БердскПодозревает убийство пропавшего без вести 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска СК 2
17:05 24-10-2019
Подозревает убийство пропавшего без вести 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска СК