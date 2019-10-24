Визитку Владимира Путина за 2 млн рублей продает житель Петербурга

Объявление гласит: «Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее».

Визитку Владимира Путина оценили в два миллиона рублей

На сайте avito житель Петербурга выставил на продажу визитку Владимира Путина. Из-за ее хорошего состояния визитка оценена в два миллиона рублей. Объявление гласит: «Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее».

Впрочем, на сайте выставлены и другие визитки Владимира Путина, их цена более скромная. Продаются и автографы Владимира Путина. Их цена составляет от 50 тысяч рублей и выше.

Визитки Владимира Путина есть и у петербургских медиаменеджеров. В начале октября директор Санкт-Петербургского Книжного Салона Андрей Шамрай опубликовал в фейсбуке фотографию визитки президента РФ Владимира Путина с телефоном и электронной почтой. В сопроводительном комментарии он написал, что достал визитку и позвонил главе государства, чтобы поздравить его с днем рождения, однако тот не ответил.

Источник: abnews.ru