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SOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска

17:10 24.10.2019, Галина Панчева Фото: листовка отряда "Лиза Алерт"
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Волонтеры нашли в магазине такую же куртку, как у подростка и сфотографировали ее, чтобы иметь представление, в чем он одет.

SOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска
Евгений Шуршилин ушел из дома в идентичной куртке
Сюжет: Розыск Евгения Шуршилина
SOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска

По решению полиции 24 октября объявит сбор на поиск пропавшего Евгения Шуршилина отряд «Лиза Алерт» в БердскеSOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из БердскаЕщё 12 новостей

Ждет итогов совещания правоохранительных органов для принятия решения по поиску пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска отряд «Лиза Алерт».

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт» Алеси Яблонской, сейчас в правоохранительных органах проходит совещание, по его итогам отряд будет принимать свое решение.

— Мы работаем только при наличии заявления в полицию, так как вопрос касается пропажи несовершеннолетнего. Мы не переступаем никаких границ, предусмотренных законом. Когда полиция получает какую-либо информацию, на которую нужно прореагировать, они обращаются к нам, и мы можем оперативно это сделать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алеся Яблонская.

Ситуация находится под контролем мэра Бердска, Следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних, все активно принимают в поиске подростка, соответственно правильная координация действий рассчитана на то, чтобы не расходовать ресурсы человеческие, потому что сделать большой сбор и пригласить на него 1000 человек без достаточной эффективности — это неправильно, подчеркнула руководитель поискового отряда.

Между тем отряд «Лиза Алерт» не сидит сложа руки. Волонтеры готовят дополнительные карты для работы по городу, и как только появляется какая-то информация, то работают по ней. Недавно появилась информация по куртке, где продают такую же, в которой ушел подросток. Сфотографировали, чтобы было понимание, как она выглядит.

Если нужно будет проводить поиск, «Лиза Алерт» объявит сбор, отметила Яблонская.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября утром отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтерами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшего.

В Бердск направлены следователи-криминалисты СКР по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведен осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик.

Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.

SOS:Обратите внимание на фото черной куртки с красной вставкой, в которой пропал школьник Евгений Шуршилин из Бердска

Теперь каждый может иметь представление, в какой куртке ушел из дома Евгений Шуршилин

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От редакции

Вы следите за поиском подростка?

Аноним, 24 октября 2019 17:34
НВР:
Да
Аноним, 24 октября 2019 18:10
НВР:
Да. А как же может быть по другому. Как за родного переживаю
Аноним, 24 октября 2019 18:10
НВР:
Слежу и очень переживаю за мальчика.
Пип, 24 октября 2019 18:10
НВР:
Да. А как же может быть по другому. Как за родного переживаю
Аноним, 24 октября 2019 18:12
Да
Новый мэр, 24 октября 2019 18:39
Сообщили что нашлись двое из Новосибирска,и наш найдется

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