Как организовать похороны?

Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно организовать весь процесс погребения, в том числе оформить документы, необходимые для погребения, получить гербовое свидетельство о смерти, справку о смерти и пособие на погребение, а также выбрать место захоронения

На территории РФ каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления, а также предоставление бесплатно участка земли для погребения тела (останков) или праха (п. 1 ст. 7 Закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ).

Организация погребения (похорон) регулируется федеральным законодательством и законодательством субъектов РФ о погребении и похоронном деле.

Кто вправе организовать погребение



Если умерший при жизни не поручил в письменной форме или в присутствии свидетелей организовать его погребение какому-либо конкретному лицу (далее — волеизъявление умершего), или если лицо, получившее прижизненное поручение, мотивированно отказалось от исполнения этих обязанностей, организовать погребение умершего имеют право:супруг или близкие родственники (дети, родители, внуки, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка);иные родственники или законный представитель умершего.При наличии волеизъявления умершего и завещания, в котором он возложил обязанность по погребению на одного или нескольких наследников, приоритет имеет волеизъявление, выраженное в завещании.При отсутствии указанных лиц организовать погребение умершего имеет право иное лицо, взявшее на себя эту обязанность (п. п. 1.1, 3 ст. 5, ст. 6 Закона N 8-ФЗ).Лицо, взявшее на себя обязанность по организации похорон, должно организовать весь процесс погребения, в том числе оформить документы, необходимые для погребения, получить гербовое свидетельство о смерти, справку о смерти и пособие на погребение, а также выбрать место захоронения (ст. 8 Закона г. Москвы от 04.06.1997 N 11).В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, похороны организует специализированная служба по вопросам похоронного дела (ст. 8 Закона N 11).

Каков порядок погребения

Для организации погребения рекомендуем придерживаться следующего алгоритма (на примере г. Москвы).

Шаг 1. Уведомьте сотрудников медицинской службы о наступившей смерти и отправьте тело покойного в морг

Незамедлительно уведомьте медицинскую службу о смерти человека для констатации факта смерти. Для этого вызовите участкового врача, врача скорой помощи или, в зависимости от обстоятельств, другого медицинского работника. Медицинский работник, в свою очередь, вызовет сотрудника полиции для оформления протокола, а также службу перевозки тела в морг.

Перевозка тела в морг — безвозмездная услуга. Ее оказывает служба транспортировки тел умерших граждан Бюро судмедэкспертизы Департамента здравоохранения г. Москвы (п. 2 Приложения N 6 к Приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.12.2016 N 1064).

Шаг 2. Получите медицинское свидетельство

В течение суток с момента установления причины смерти должны быть выданы документы, необходимые для погребения, в том числе медицинское свидетельство. Если при установлении причины смерти возникли основания для помещения тела умершего в морг, то выдача его тела не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины смерти.

При наличии обстоятельств, затрудняющих погребение, тело умершего может бесплатно находиться в морге в течение семи суток с момента установления причины смерти. В случае поиска супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего этот срок может быть увеличен до 14 дней (п. п. 1, 2 ст. 8 Закона N 8-ФЗ).

Медицинское свидетельство выдается медицинскими организациями независимо от их организационно-правовой формы: больничными учреждениями, диспансерами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, центрами, учреждениями охраны материнства и детства, — а также лицами, занимающимися частной медицинской практикой (п. 3 Приложения N 2 к Письму Минздравсоцразвития России от 19.01.2009 N 14-6/10/2-178).

Данные об умершем вносятся в медицинское свидетельство согласно документу, удостоверяющему личность. В исключительных случаях для обеспечения государственной регистрации смерти, если у умершего отсутствуют документы, подтверждающие личность, врач (фельдшер, акушерка) заполняет медицинское свидетельство со слов родственников, о чем делается соответствующая отметка (п. 20 Приложения N 2; п. п. 3.4, 3.6 Порядка, утв. Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы и Департамента информационных технологий г. Москвы от 18.12.2017 N 886/64-16-759/17).

Медицинское свидетельство, как правило, выдается членам семьи, а при их отсутствии — близким родственникам или законному представителю умершего. При этом получатель должен расписаться на корешке медицинского свидетельства. Корешок остается в медицинской организации или у частнопрактикующего врача (п. 5 Приложения N 2; п. 2.1 Порядка N 886/64-16-759/17).

Шаг 3. Получите свидетельство о смерти и справку о смерти для получения социального пособия

В течение трех дней со дня наступления смерти или со дня обнаружения тела умершего обратитесь в уполномоченный орган с заявлением о смерти. Это может быть, в частности, отдел ЗАГС по последнему месту жительства покойного, по месту наступления смерти, месту обнаружения тела умершего или по месту нахождения организации, выдавшей документ о смерти, или МФЦ (если на него законом субъекта РФ возложены такие полномочия). Заявление можно сделать устно или в письменной форме (п. п. 2.2, 2.3 ст. 4, п. 1 ст. 65, п. п. 1, 2 ст. 66 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

Представьте в отдел ЗАГС или уполномоченный МФЦ следующие документы (ст. 64, п. 2.1 ст. 66 Закона N 143-ФЗ; п. 19 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828):

документ, удостоверяющий вашу личность;

документ, удостоверяющий личность умершего (при обращении с заявлением о смерти паспорт умершего (при наличии) сдается в орган ЗАГС или уполномоченный МФЦ по месту государственной регистрации смерти);

медицинское свидетельство о смерти.

В этот же день на основании заявления и составленной записи акта о смерти выдается государственное свидетельство о смерти и справка о смерти для получения социального пособия на погребение (п. 2 ст. 10 Закона N 8-ФЗ; Информационное письмо Комитета здравоохранения г. Москвы от 12.10.2000 N 22-12-8574).

Свидетельство о смерти выдается бесплатно (п. 1 ст. 333.39 НК РФ).

Шаг 4. Организуйте похороны

По общему правилу похороны должны осуществляться в соответствии с волеизъявлением умершего (при его наличии), если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно либо иное не установлено законодательством РФ (п. 2 ст. 5 Закона N 8-ФЗ).

Похороны могут быть организованы как на возмездной основе, так и безвозмездно.

Для оформления безвозмездных похорон необходимо обратиться в орган управления социальной защиты населения г. Москвы. УСЗН г. Москвы выдаст поручение, которое нужно представить в специализированную службу по вопросам похоронного дела для получения гарантированных услуг по погребению на безвозмездной основе. Перечень услуг, оказываемых ритуальными городскими службами на безвозмездной основе, включает (ст. 9 Закона N 8-ФЗ; п. 7.2 Порядка, утв. Постановлением Правительства Москвы от 08.04.2008 N 260-ПП):

1) оформление документов, необходимых для погребения, в том числе оформление заказов на приобретение и доставку предметов похоронного ритуала, катафальную перевозку, осуществление захоронения (кремации);

2) предоставление и доставку гроба и других предметов, необходимых для погребения;

3) перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

4) погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом).

Услуги, предоставляемые сверх гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, оплачивает лицо, взявшее на себя обязанности по погребению (п. 7.6 Порядка N 260-ПП).

Также похороны могут быть организованы за счет находящихся в банках (во вкладах или на счетах) средств умершего. Размер средств, выдаваемых банком наследнику или иному указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 100 тыс. руб. (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

Погребение некоторых категорий лиц в случаях, установленных законом, осуществляется за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (ст. 24 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.1994 N 460).

Как получить пособие на погребение

Гражданам, получившим гарантированные услуги на безвозмездной основе, социальное пособие на погребение, а также доплата к социальному пособию на погребение умерших (погибшего) за счет средств бюджета г. Москвы не выплачиваются (п. 5 ст. 9 Закона N 8-ФЗ; п. 7.7 Порядка N 260-ПП).

В случае организации похорон на возмездной основе лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, социальное пособие выплачивается в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем с 01.02.2019 величины 5 946,47 руб. (без учета районных коэффициентов) (п. 1 ст. 10 Закона N 8-ФЗ; ст. 11 Закона N 11; п. 1 Постановления Правительства РФ от 24.01.2019 N 32).

Социальное пособие на погребение можно получить не позднее шести месяцев со дня смерти на основании справки о смерти. В зависимости от ситуации пособие выплачивает пенсионный фонд, организация, в которой работал умерший или работает один из родителей или другой член семьи умершего несовершеннолетнего, либо орган социальной защиты населения по месту жительства умершего (ч. 3, 4 ст. 11 Закона N 11).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права