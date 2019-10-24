По решению полиции 24 октября объявит сбор на поиск пропавшего Евгения Шуршилина отряд «Лиза Алерт» в Бердске

Ситуация находится на контроле мэра Бердска, Следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних все активно принимают участие в поиске.

Евгений пропал 22 октября

Совещание по розыску пропавшего 14-летнего Евгения Шуршилина из Бердска проводят правоохранительные органы. По его результатам примет решение по сбору на поиск подростка отряд «Лиза Алерт».

— Мы работаем только при наличии заявления в полицию, так как вопрос касается пропажи несовершеннолетнего. Мы не переступаем никаких границ, предусмотренных законом. Когда полиция получает какую-либо информацию, на которую нужно прореагировать, они обращаются к нам, и мы можем оперативно это сделать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Алеся Яблонская.

Ситуация находится под контролем мэра Бердска, Следственного комитета, комиссии по делам несовершеннолетних, все активно принимают участие в поиске подростка, соответственно правильная координация действий рассчитана на то, чтобы не расходовать ресурсы человеческие, потому что сделать большой сбор и пригласить на него 1000 человек без достаточной эффективности — это неправильно, подчеркнула руководитель поискового отряда.

Между тем отряд «Лиза Алерт» не сидит сложа руки. Волонтеры готовят дополнительные карты для работы по городу, и как только появляется какая-то информация, то работают по ней. Недавно появилась информация по куртке, где продают такую же, в которой ушел подросток. Сфотографировали, чтобы было понимание, как она выглядит.

Если нужно будет проводить поиск, «Лиза Алерт» объявит сбор, отметила Яблонская.

Напомним, утром 22 октября Евгений Шуршилин ушел из дома, но в школу не пришел. Вечером этого же дня родные забили тревогу. Мальчика искали как полицейские, так и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Днем 23 октября в соцсети прошло сообщение, что подросток нашелся, мол, играл в игру «Пропади на сутки». Но это была недостоверная информация.

Срочный сбор на поиски пропавшего школьника Евгения Шуршилин объявил поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирска вечером 23 октября. 300 человек искали мальчика почти всю ночь.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября утром отец подростка Алексей Шуршилин, полиция отрабатывает версию, что его сын уехал из Бердска. Сестра, бабушка и дедушка да и сам отец пребывают в шоковом состоянии. Они думают только о том, чтобы Женя быстрее вернулся домой.

С учетом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Если у вас есть информация о мальчике, вы видели похожего ребенка или вам известно о его местонахождении, вы можете сообщить эту информацию отцу мальчика Алексею Шуршилину по телефону 8913-935-45-07.

Отделом МВД России по городу Бердску разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Шуршилин Евгений Алексеевич, 31.10. 2004 года рождения, который 21 октября самовольно ушел из дома 27 по улице Полярной Бердска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид около 15 лет, рост около 172-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы темного цвета.

На момент ухода был одет в серую шапку, черную куртку с вставками красного цвета, расположенной в районе груди, вельветовые брюки светло-зеленого цвета, ботинки черного цвета. При себе находился школьный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить в полицию по телефону: 8-383-41-3-00-23, 8-383-09-93, 8-953-887-79-11, 8-383-232-41-10.