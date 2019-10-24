Как расторгнуть брак?

Если брак расторгается по взаимному согласию супругов, они составляют совместное заявление о расторжении брака

Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Расторжение брака производится в органах ЗАГС, а в некоторых случаях — в судебном порядке (п. 2 ст. 16, ст. 18 СК РФ).

Расторжение брака через орган ЗАГС

Для расторжения брака через орган ЗАГС рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, возможно ли расторжение брака через орган ЗАГС

Расторгнуть брак через орган ЗАГС можно в следующих случаях (ст. 19 СК РФ):

при взаимном согласии супругов, если оба супруга согласны на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей;

по инициативе одного из супругов, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. При этом не имеет значения, есть ли у супругов общие несовершеннолетние дети.

Шаг 2. Составьте заявление о расторжении брака

Заявление составляется в письменной форме.

Если брак расторгается по взаимному согласию супругов, они составляют совместное заявление о расторжении брака. Если у одного из супругов не будет возможности лично явиться в орган ЗАГС для подачи заявления, можно составить два заявления о расторжении брака. Подпись супруга, который не сможет подать заявление лично, нужно заверить у нотариуса (ст. 33 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).

Если брак расторгается по инициативе одного из супругов, заявление составляет один супруг (ст. 34 Закона N 143-ФЗ).

Шаг 3. Обратитесь в орган ЗАГС с заявлением и другими документами

Заявление и необходимые документы подаются в орган ЗАГС по месту жительства супругов (одного из супругов) или по месту регистрации заключения брака (ст. 32 Закона N 143-ФЗ).

При расторжении брака по взаимному согласию заявление может быть подано в орган ЗАГС непосредственно, через МФЦ или в форме электронного документа через Единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг (п. 2 ст. 33 Закона N 143-ФЗ).

О возможности обращения с заявлением в форме электронного документа в вашем регионе рекомендуем уточнить на соответствующем портале госуслуг.

При расторжении брака по заявлению одного из супругов заявление подается в орган ЗАГС лично. Супругу необходимо представить (п. 2 ст. 34 Закона N 143-ФЗ; п. п. 23, 29 Административного регламента, утв. Приказом Минюста России от 28.12.2018 N 307):

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

документы, которые подтверждают право супруга обратиться с заявлением в одностороннем порядке: удостоверенную копию решения суда, вступившего в законную силу, о признании другого супруга недееспособным или безвестно отсутствующим; приговора суда об осуждении другого супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет;

свидетельство о заключении брака.

В случае утраты свидетельства о заключении брака, если регистрация заключения брака производилась органом ЗАГС, в который было подано заявление о расторжении брака, предъявление повторного свидетельства о заключении брака не требуется (п. 4 ст. 33 Закона N 143-ФЗ).

За государственную регистрацию расторжения брака в органах ЗАГС необходимо уплатить госпошлину. При наличии информации о ее уплате в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах представлять квитанцию (квитанции) об уплате госпошлины не требуется (п. 50 Административного регламента).

Справка. Размер госпошлины

Размер госпошлины за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака, составляет (пп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ):

650 руб. с каждого из супругов (при расторжении брака по взаимному согласию супругов);

350 руб. (при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет).

При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7 (п. 4 ст. 333.35 НК РФ).

Шаг 4. Явитесь на регистрацию расторжения брака и получите свидетельство о расторжении брака

Регистрация осуществляется по истечении одного месяца со дня подачи заявления о расторжении брака.

При расторжении брака по взаимному согласию достаточно, чтобы присутствовал хотя бы один супруг.

Регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится в его присутствии. При этом заявителям возвращается свидетельство о заключении брака с отметкой о государственной регистрации его расторжения (п. 4 ст. 33 Закона N 143-ФЗ).

Брак прекращается со дня государственной регистрации его расторжения (п. 1 ст. 25 СК РФ).

Свидетельство о расторжении брака выдается в день регистрации расторжения брака каждому супругу (ст. 38 Закона N 143-ФЗ).

Расторжение брака в судебном порядке

Для расторжения брака в судебном порядке рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Определите, возможно ли расторжение брака через суд

Расторгнуть брак можно только в судебном порядке в следующих случаях (ст. 21 СК РФ):

если один из супругов не согласен на расторжение брака;

у супругов есть общие несовершеннолетние дети (кроме случая, когда один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет);

один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГС, в том числе отказывается подать заявление.

Следует учитывать, что муж не вправе без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка (в том числе если ребенок родился мертвым или умер до достижения им возраста одного года) (ст. 17 СК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15).

Шаг 2. Определите подсудность (в какой суд необходимо обращаться)

Обращаться к мировому судье нужно, если между супругами отсутствует спор о детях или если предъявлено требование о разделе имущества при цене иска, не превышающей 50 тыс. руб.

В других случаях нужно обращаться в районный суд.

Иск нужно подавать по месту жительства второго супруга. Однако его можно предъявить по своему месту жительства, если при вас находится несовершеннолетний ребенок или по состоянию здоровья выезд к месту жительства второго супруга затруднителен, а также если одновременно с требованием о расторжении брака подается требование о взыскании алиментов (п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 23, 24, 28, ч. 3, 4 ст. 29 ГПК РФ).

Шаг 3. Подготовьте исковое заявление и подайте его в суд

В исковом заявлении, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака — мотивы расторжения брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении брака (ст. 131 ГПК РФ; п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 15).

К исковому заявлению следует приложить, в частности (ст. 132 ГПК РФ):

1)уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий иска и приложенных к нему документов, которые у данных лиц отсутствуют;

2)документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свое требование (при наличии), и их копии для ответчика и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.

К таким документам могут относиться, в частности: свидетельство о заключении брака (подлинник), свидетельства о рождении детей;

3)документ, подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера госпошлины или об освобождении от ее уплаты.

Справка. Размер госпошлины

При подаче искового заявления о расторжении брака размер госпошлины составляет 600 руб. (пп. 5 п. 1 ст. 333.19 НК РФ);

4)доверенность (если интересы в суде будет представлять представитель);

5)документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется по месту жительства истца.

Дополнительно нужно представить соглашение о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов, о разделе совместно нажитого имущества и иные документы, связанные с расторжением брака, если они составлялись.

Данные документы представляются в виде подлинника или надлежащим образом заверенной копии (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ).

Шаг 4. Примите участие в судебных заседаниях и получите решение суда

Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака. При отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев (п. 2 ст. 22, п. 2 ст. 23 СК РФ).

Брак прекращается со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда должен направить выписку из него в орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака (ст. 25 СК РФ).

Шаг 5. Обратитесь в орган ЗАГС

В орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака или по месту жительства любого из бывших супругов необходимо представить (ст. 35 Закона N 143-ФЗ; п. п. 23, 29, 50 Административного регламента; пп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ):

заявление о расторжении брака (если составлялось);

паспорт (документ, удостоверяющий личность) бывших супругов (одного из супругов);

решение суда (выписку из решения суда) о расторжении брака, вступившее в законную силу.

Так же, как в случае расторжения брака в органах ЗАГС во внесудебном порядке, необходимо уплатить госпошлину (пп. 2 п. 1 ст. 333.26 НК РФ).

Заявление (если составлялось) и документы можно представить лично или через представителя, уполномоченного бывшими супругами или любым из них. В этом случае нужно также представить паспорт представителя и доверенность, подтверждающую его полномочия. Заявление может быть также направлено в форме электронного документа в орган ЗАГС через Единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг (п. 1 ст. 35 Закона N 143-ФЗ).

О возможности обращения с заявлением в форме электронного документа в вашем регионе рекомендуем уточнить на соответствующем портале госуслуг.

Заявление может быть подано также в МФЦ, если региональными нормативно-правовыми актами полномочия по осуществлению государственной регистрации расторжения брака возложены на МФЦ (п. 2.3 ст. 4 Закона N 143-ФЗ; п. п. 7, 102 Административного регламента).

Обратиться за расторжением брака бывшие супруги могут не только вместе, но и по отдельности.

При личном обращении регистрация расторжения брака производится в день обращения при условии предъявления всех оформленных надлежащим образом необходимых документов (п. 1 ст. 35 Закона N 143-ФЗ; п. 11 Административного регламента).

В случае если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе ЗАГС, а другой бывший супруг обращается в тот же орган ЗАГС позже, сведения об этом бывшем супруге вносятся в ранее произведенную запись акта о расторжении брака. Выписка из решения суда о расторжении брака в данном случае может не представляться (п. 1 ст. 35 Закона N 143-ФЗ).

Свидетельство о расторжении брака выдается каждому супругу (п. 2 ст. 38 Закона N 143-ФЗ; п. п. 74.34, 74.38 Административного регламента).

Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс/Азбука права