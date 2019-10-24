Как индексируются алименты?

Если в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индексации алиментов, то индексация производится в соответствии с порядком, установленным для взыскания алиментов, выплачиваемых по решению суда

В целях поддержания определенного уровня жизни получателя алиментов в условиях инфляции проводится индексация алиментов.

Если алименты выплачиваются по соглашению

Алименты, выплачиваемые по соглашению об их уплате, могут уплачиваться в долях к заработку или иному доходу плательщика алиментов, в твердой денежной сумме, путем предоставления имущества, а также иными способами, указанными в соглашении об уплате алиментов (п. 2 ст. 104 СК РФ).



Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, производится в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индексации алиментов, то индексация производится в соответствии с порядком, установленным для взыскания алиментов, выплачиваемых по решению суда (ст. 105 СК РФ).

Если алименты выплачиваются на основании решения суда

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства либо организация или иное лицо, которым направлен исполнительный документ (или копия исполнительного документа), производят индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем субъекте РФ по месту жительства лица, получающего алименты. Об индексации указанные лица обязаны издать приказ (распоряжение), а судебный пристав-исполнитель — вынести постановление.

Размер алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, с целью их индексации устанавливается судом кратным указанной величине прожиточного минимума. Например, алименты могут быть установлены в виде доли величины прожиточного минимума (ст. 117 СК РФ; ч. 4 ст. 9, ст. 102 Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ; п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 56).

Таким образом, для индексации алиментов необходимо увеличение размера прожиточного минимума.

Для определения проиндексированного размера алиментов для детей рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Уточните величину прожиточного минимума на момент вынесения судом решения о взыскании алиментов

Если такая величина прожиточного минимума по месту жительства получателя алиментов отсутствует, применяется величина прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической группы населения, установленная в целом по РФ (п. 1 ст. 117 СК РФ).

Например, величина прожиточного минимума для детей в целом по РФ за II квартал 2019 г. составила 11 004 руб., в г. Москве — 15 225 руб. (Приказ Минтруда России от 09.08.2019 N 561н; п. 1 Постановления Правительства Москвы от 10.09.2019 N 1177-ПП).

Шаг 2. Определите число, отражающее, какому количеству величин прожиточного минимума кратен размер алиментов

Для этого необходимо сумму, установленную судом в качестве алиментов, разделить на величину прожиточного минимума, установленного по месту проживания получателя алиментов на момент вынесения соответствующего решения. Полученный результат и будет искомой единицей.

Шаг 3. Определите проиндексированный размер алиментов

Для определения нового размера алиментов умножьте получившееся в шаге 2 кратное число на величину установленного на момент расчета прожиточного минимума. При этом индексация алиментов происходит, только когда величина прожиточного минимума увеличивается, а не уменьшается.

Пример. Расчет суммы индексации алиментов

По решению суда от 03.06.2019 сотрудник организации с 01.03.2019 (даты обращения в суд с иском) выплачивает бывшей супруге алименты на содержание ребенка.

Согласно исполнительному листу размер алиментов определен в твердой денежной сумме и составляет 29 294 руб. в месяц.

Получатель алиментов проживает в г. Москве. Величина прожиточного минимума на детей в этом регионе на дату обращения в суд с иском о взыскании алиментов составляла 14 647 руб. На II квартал 2019 г. ее значение было увеличено до 15 225 руб. (п. 2 ст. 107 СК РФ; п. 1 Постановления Правительства Москвы от 11.06.2019 N 672-ПП; п. 1 Постановления N 1177-ПП).

Индексация размера алиментов, подлежащих удержанию из заработной платы сотрудника, производится так:

29 294 руб. / 14 647 руб. = 2 (кратность суммы алиментов величине прожиточного минимума на дату принятия судом решения);

2 x 15 225 руб. = 30 450 руб. (новый размер алиментов).

В случае снижения величины прожиточного минимума индексация алиментов не производится (п. 1 ст. 117 СК РФ; ч. 1 ст. 102 Закона N 229-ФЗ).

На практике случается, что в исполнительном документе размер взысканных алиментов указан пропорционально минимальному размеру оплаты труда, а не величине прожиточного минимума. В этом случае с 01.12.2011 индексация должна производиться пропорционально росту соответствующей величины прожиточного минимума.

При этом, возможно, взыскателю потребуется обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения исполнительного документа (ст. ст. 2, 5, ч. 1 ст. 6 Закона от 30.11.2011 N 363-ФЗ; Письмо ФССП России от 21.12.2011 N 12/01-31164-АП; Апелляционное определение Московского городского суда от 26.02.2019 по делу N 33а-1559/2019).