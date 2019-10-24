Отказалась от 1,6 млн рублей на квартиру 97-летняя фронтовичка Мария Левина из Бердска

Чиновники попытаются уговорить ее купить жилье по президентской программе, чтобы исполнить долг перед ветераном. Официального отказа Мария Игнатьевна пока не написала. До смерти она хочет жить в стареньком домике, а не в подаренной благотворителями квартире.

Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

97-летняя фронтовичка Мария Левина отказывается от 1,6 млн рублей, которые выделил ей на покупку благоустроенной квартиры областной бюджет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» 24 октября, Мария Игнатьевна решила, что у нее уже есть квартира, подаренная благотворительным фондом, есть дом и больше ей, дескать, ничего не надо.

Участница Великой Отечественной войны высказала желание жить в своем стареньком доме, признанном аварийным, до конца своих дней. То есть она не собирается переезжать и в имеющееся у нее благоустроенное жилье от фонда. Эта квартира после смерти Марии Левиной останется ее сыну Борису Александровичу.

Впрочем, официально отказ от денег фронтовичка не оформила, заявив, что никакого заявления писать не будет. Пока только устно отказалась покупать квартиру по президентской программа. Теперь ломать голову будет жилищный отдел мэрии.

А вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, который принимал непосредственное участие и в признании щитового домика Левиных непригодным для проживания, и в выбивании средств, намерен все-таки уговорить Марию Игнатьевну купить квартиру.

По его словам, никакой «бумаги» от Левиной он не видел, а устные заявления не принимает на веру.

— Должен быть документ. Сегодня ситуация одна — она отказывается, а завтра другая — передумала. Но я настроен уговорить ее взять 1,6 млн рублей. Я считаю, что Борис Александрович должен выписаться из частного дома и прописаться в квартире, подаренной фондом, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Он считает возмутительным тот факт, что «подняли на уши» чиновников, СМИ, требовали «справедливости» с 2015 года, а когда вопрос решился, «ничего не надо».

— Будут подтверждающие отказ факты, будем думать. Пока я никаких документов не видел. Поэтому твердо настроен выполнить долг перед ветераном — предоставить квартиру. Это моя позиция. Хотя было понятно изначально, что уезжать из своего дома Мария Игнатьевна не собирается, — полагает Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Мария Левина 4 года добивалась признания ее щитового домика 1961 года постройки аварийным и получения от государства благоустроенного жилья по президентской программе. Она плакала и обращалась к Путину, когда узнала, что в получении квартир ее обошли вдовы умерших фронтовиков.

Летом благотворительный фонд из Омска подарил Левиной квартиру в бердской новостройке. После этого, чтобы она осталась в статусе нуждающейся в улучшении жилищных условий, ее 68-летний сын Борис должен прописаться на новой жилплощади. Однако тот наотрез отказался, испугавшись, что потеряет право на частный дом.

В октябре бюджет Новосибирской области перечислил Бердску 1,6 млн рублей на покупку квартиры для Марии Игнатьевны. Жилье она вправе выбрать сама. Но теперь оно оказалось ей не нужно.