24.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша

20:21 24.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Тело ребенка нашли около штабеля бревен на лесоперерабатывающей базе.

Бревно насмерть задавило 9 летнего мальчика в поселке Коноша
Бревно убило 9-летнего мальчика

22 октября 2019 года вечером на огороженной территории производственной лесоперерабатывающей базы, расположенной в поселке Коноша, у штабеля бревен обнаружено тело 9-летнего мальчика, которого придавило бревном. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает сайт СК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фальсифицированное сливочное масло изъяли из школ и детских садов Петербурга
23:07 24-10-2019
Фальсифицированное сливочное масло изъяли из школ и детских садов Петербурга
Тыква - идеальный продукт при гастрите и язве
22:55 24-10-2019
Тыква - идеальный продукт при гастрите и язве
Какой перекус поможет похудеть, а не набрать вес?
22:44 24-10-2019
Какой перекус поможет похудеть, а не набрать вес?
10 продуктов - защитников против рака
22:36 24-10-2019
10 продуктов - защитников против рака
Бренд Datsun может уйти с рынка авто
22:27 24-10-2019
Бренд Datsun может уйти с рынка авто
$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России
21:10 24-10-2019
$1 млрд: Елена Батурина с самая богатая женщина России
Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть 4
20:45 24-10-2019
Видео нападения медведя на дрессировщика в цирке в Карелии выложили зрители в сеть
Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска
20:27 24-10-2019
Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска
Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша
20:21 24-10-2019
Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша
Изнасиловала 7-классниц стеклянной бутылкой школьница в Подмосковье
20:15 24-10-2019
Изнасиловала 7-классниц стеклянной бутылкой школьница в Подмосковье