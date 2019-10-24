Бревно насмерть задавило 9-летнего мальчика в поселке Коноша

Бревно убило 9-летнего мальчика

22 октября 2019 года вечером на огороженной территории производственной лесоперерабатывающей базы, расположенной в поселке Коноша, у штабеля бревен обнаружено тело 9-летнего мальчика, которого придавило бревном. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает сайт СК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.