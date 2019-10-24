Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 и его знакомому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), сообщает сайт СК РФ.
По данным следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им общества. Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.
В этот же день после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.