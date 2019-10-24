Взятку в 1,5 млн рублей получил начальник налоговой инспекции и его подельник с бизнесмена из Бийска

В этот же день после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю № 14 и его знакомому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, в октябре 2019 года начальник межрайонной инспекции ФНС, вступив в предварительный сговор со своим знакомым, ввели в заблуждение предпринимателя города Бийска относительно результатов проведения мероприятий налогового контроля в отношении возглавляемого им общества. Обвиняемые пообещали бизнесмену уменьшить сумму планируемых доначислению налогов путем передачи взятки в размере более 3 миллионов рублей уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку. В действительности деньги они никому передавать не собирались. В результате мошеннических действий обвиняемые завладели денежными средствами предпринимателя на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей, предназначенными якобы в качестве части взятки для должностного лица налоговой службы.

В этот же день после получения денег они были задержаны оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении начальника ИФНС меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следственными органами СК наложен арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили. Расследование уголовного дела продолжается.