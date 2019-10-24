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Общество / Стиль жизни

Бренд Datsun может уйти с рынка авто

22:27 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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Nissan рассматривает возможность сокращения производственных мощностей, основной удар, скорее всего, придется на бренд Datsun. Эти модели производятся в Индонезии, Индии и России.

Бренд Datsun может уйти с рынка авто
Бестселлером марки Nissan является седан Datsun on-DO

Японский автоконцерн Nissan, вероятно, откажется от бренда Datsun, а также некоторых нерентабельных продуктов и закроет несколько линий сборки по всему миру, стремясь увеличить прибыль за счет сокращений.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, Nissan рассматривает возможность сокращения производственных мощностей на любом из рынков, где у нее есть заводы, за исключением Китая. Однако планов закрывать заводы целиком или полностью уходить из какой-либо страны у компании нет. В Nissan отказались от комментариев.

В целом план призван высвободить ресурсы, чтобы сильнее сфокусироваться на США и Китае. Основной удар, скорее всего, придется на бренд Datsun. Эти модели производятся в Индонезии, Индии и России. По словам источников, проблемы начались после того, как Nissan в 2014 году начала продажу автомобилей Datsun на небольших для себя рынках, включая Индонезию, Индию, Россию и ЮАР, где также продает автомобили под брендом Nissan. Напомним, в России продажи автомобилей Datsun начались в сентябре 2014 года. В настоящее время бренд представлен в нашей стране двумя моделями – седаном Datsun on-DO и хэтчбеком mi-DO, которые производятся на мощностях АВТОВАЗа. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Datsun реализовали 16514 автомобилей, что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,3% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером марки является седан Datsun on-DO.

Источник: Автостат

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