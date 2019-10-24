10 продуктов — защитников против рака

Определенные продукты способны предотвращать развитие рака, так как защищают и восстанавливают поврежденные клетки. Они оказывают такое воздействие благодаря антиоксидантам в своем составе. Список недорогих, но эффективных продуктов в статье.

Бузина успешно защищает ткани от действия окислителей, нарушающих клеточную целостность

Черноплодная рябина. Многие считают ее ягодой, но рябина является семечковым фруктом, похожим на яблоко. В 100 граммах черноплодной рябины содержится до 16 000 единиц антиоксидантов, борющихся с опасным для организма окислением клеток.

Бузина. Говоря научным языком, бузину отличает высокая кислородная абсорбционная способность. То есть она успешно защищает ткани от действия окислителей, нарушающих клеточную целостность. 100 граммов плодов бузины содержат до 15 000 единиц антиоксидантов.

Бобы. Обычная дешевая мелкая красная фасоль очень богата антиоксидантными веществами, до 15 000 единиц, как и в бузине.



Ярко-красные ягоды дают свыше 9000 единиц антиоксидантных компонентов на 100 граммов.Также обладает высоким антиоксидантным потенциалом (около 8000 единиц). Особой известностью пользуются такие вещества черной смородины, как антоцианины, ингибирующие размножение раковых клеток.

Слива. Темно-синие сливы и чернослив также полны антоцианами. В сливе – свыше 7000 единиц антиоксидантов на сотню граммов, а в черносливе еще больше.

Чеснок. Способностью предотвращать рак отличается такой ингредиент чеснока, как диаллил сульфид. Этот овощ содержит более 5000 единиц антиоксидантов на 100 граммов.

Капуста. Красная капуста дает от 2000 до 3000 единиц антиоксидантов, брокколи — чуть менее 1000, белокочанная капуста до 700.

Яблоки. Количество антиоксидантов в яблоках зависит от сорта: Гренни Смит и Ред Делишес в этом плане имеют более высокую ценность, чем яблоки Фуджи и Гала. Сухофрукты из яблок могут содержать более 6000 единиц антиоксидантов на 100 граммов.

Цитрусовые. Цитрусы защищают от рака благодаря антиоксидантному веществу лемонидину. Особенно его много в грейпфрутах (1500) и апельсинах (1800).

Свекла. Скромный корнеплод дает около 1700 единиц антиоксиданта на сотню граммов — примерно столько же, сколько и грейпфрут.

Источник: МедикФорум