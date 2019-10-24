Какой перекус поможет похудеть, а не набрать вес?

Все мы любим съесть чего-нибудь в перерывах между основными приемами пищи, но как есть и не переживать за свою фигуру? Немецкие эксперты поделились списком низкокалорийных закусок.

Низкокалорийные перекусы способствуют похудению

Йогурт с мёдом. Великолепная идея десерта. Йогурт это богатый источник белка, обеспечивающий длительное ощущение сытости. Мёд предоставляет нашему организму дополнительный источник цинка. Самое ценное в этой закуски то, что она не содержит ни холестерина, ни жира.

Пригоршня миндаля. В этих орехах минимум калорий и нет насыщенных жиров. Пригоршня миндаля обеспечивает ощущение сытости за счёт клетчатки и белка.

Немного фисташек. Эти орехи содержат «хорошие» жиры, из-за которых человек не поправляется. Кроме того, в 20 фисташках всего 80 калорий и нет холестерина. Великолепный источник белка, клетчатки и многих важных нутриентов.

Чашка томатного супа. Опять-таки в ней нет холестерина, зато множество ценнейших микроэлементов для нашего организма. Кроме того, в этой чашки менее 1 г насыщенного жира. Великолепная низкокалорийная закуска для тех, кто хотел бы похудеть.

Тарелка с виноградом. Основной ингредиент винограда — обычная вода. Между тем эти ягоды насыщают и обеспечивают увлажнения. Виноград насыщен витаминами и магнием. Он также содержит волокна. В винограде менее 0,1 г насыщенного жира и абсолютно нет холестерина.

Источник: МедикФорум