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Здоровье / Общество

Тыква — идеальный продукт при гастрите и язве

22:55 24.10.2019 Фото: pixabay.com
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Полезные свойства тыквы известны еще с древних времен, она низкокалорийна,богата полезными минералами и веществами: бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР. Также в ней есть калий, кальций, магний, фтор, цинк, медь, марганец, кобальт, железо,

Тыква идеальный продукт при гастрите и язве

Наиболее эффективно есть тыкву в сыром виде

Тыква считается самым осенним овощем. Её едят уже много тысяч лет. Она любима многими людьми из-за полезных качеств, которыми обладает. Какими именно — рассказываем в материале.

Состав и калорийность тыквы

На 100 граммов этого овоща приходится 28 ккал. Это делает тыкву идеальным продуктом для худеющих.
В составе тыквы много полезных минералов и элементов. Тыква содержит бета-каротин, витамины В1, В2, С, Е, РР. Также в ней есть калий, кальций, магний, фтор, цинк, медь, марганец, кобальт, железо, натрий и фосфор.

Польза тыквы

Как вы уже могли понять, польза тыквы определяется её химическим составом. Она полезна для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. В этом помогает калий и грубые пищевые волокна.
Тыква — идеальный диетический продукт. Она полезна при заболеваниях ЖКТ, например, гастрите и язве желудка.
Тыква идеальный продукт при гастрите и язве

Тыква благотворно сказывается на состоянии кожи и волос

Кроме того, польза тыквы заключается в том, что этот осенний овощ может задерживать процессы старения. Ведь она благотворно сказывается на состоянии кожи и волос.
Не меньшей пользой обладают семена тыквы. Они являются профилактическим средством от гельминтов. Можно задуматься и об использовании тыквенных листьев. Они становятся отличным средством народной медицины, избавляя от раковых опухолей, косметологических проблем, нужны для контроля диабета, улучшения работы иммунной системы.
Обязательно стоит потреблять тыквенный сок, который тоже обладает пользой. Ведь он участвует в кроветворении.
Наиболее эффективно есть тыкву в сыром виде. Ведь состав тыквы очень богат, а все полезные вещества будут нетронутыми в таком случае. То есть после термической обработки они теряются.
Источник: МедикФорум
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