Все свободны: Задержали четырех сотрудников налоговой инспекции силовики в Алтайском крае

Анонимный источник сообщил: правоохранители надели наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание.

один из сотрудников надел наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание

В Барнауле 22 октября задержали руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций и еще трех сотрудников ведомства. Это произошло прямо на рабочем месте, сообщает «Алтапресс».

Так в УФНС России по Алтайскому краю информацию о задержании в межрайонной налоговой инспекции подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые оперативные мероприятия.

Анонимный источник также сообщил, правоохранители вошли в кабинет прямо во время заседания комиссии по материалам выездной проверки. Затем один из сотрудников надел наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание, со словами: «Всем спасибо, все свободны».

— В этой борьбе у силовиков просто больше ресурсов, поэтому они победят и бухгалтеров, и налоговиков, и пенсионников,- прокомментировал новость в соцсетях один из жителей Баранула.

Источник: alt.kp.ru