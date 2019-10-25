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Все свободны: Задержали четырех сотрудников налоговой инспекции силовики в Алтайском крае

08:30 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Анонимный источник сообщил: правоохранители надели наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание.

Все свободны: Задержали четырех сотрудников налоговой инспекции силовики в Алтайском крае
один из сотрудников надел наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание

В Барнауле 22 октября задержали руководителя одной из межрайонных налоговых инспекций и еще трех сотрудников ведомства. Это произошло прямо на рабочем месте, сообщает «Алтапресс».

Так в УФНС России по Алтайскому краю информацию о задержании в межрайонной налоговой инспекции подтвердили. Сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые оперативные мероприятия.

Анонимный источник также сообщил, правоохранители вошли в кабинет прямо во время заседания комиссии по материалам выездной проверки. Затем один из сотрудников надел наручники на начальника межрайонной инспекции, в это время мужчина как раз проводил заседание, со словами: «Всем спасибо, все свободны».

— В этой борьбе у силовиков просто больше ресурсов, поэтому они победят и бухгалтеров, и налоговиков, и пенсионников,- прокомментировал новость в соцсетях один из жителей Баранула.

Источник: alt.kp.ru

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