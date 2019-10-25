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Шок-цена: Парфюм за 10 тысяч рублей почти каждый день покупают женщины в Бердске

09:00 25.10.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Женщин,покупающих духи дороже 5000 рублей — много. Благодаря дорогому аромату, 10 лет назад дама встретила любимого мужа.

Шок цена: Парфюм за 10 тысяч рублей почти каждый день покупают женщины в Бердске
Парфюм дороже 5000 рублей часто покупают бердчанки
Сюжет: Шок-цена!
Шок цена: Парфюм за 10 тысяч рублей почти каждый день покупают женщины в Бердске

Шок-цена: Парфюм за 10 тысяч рублей почти каждый день покупают женщины в БердскеШок-цена: Телевизоры за 279 999 тысяч рублей покупают в БердскеЕщё 1 новость

Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Шок-цена». 24 октября собираясь утром на работу, я обнаружила, что у меня закончилась тушь, поэтому в обеденный перерыв я решила купить косметику.
После консультации продавца я быстро определилась с покупкой, но не могла удержаться, прошлась и посмотрела на красивые флакончики с духами. 5, 7,8, 10 тысяч рублей! Это еще и со скидкой. Первоначально, парфюмированная вода в количестве 75 мл стоила 13 500.

Я не люблю резких запахов. Поэтому парфюмом не пользуюсь. Мой муж считает, что женщина пахнет хорошо, когда ничем не пахнет. Платить такие деньги за аромат, на мой взгляд, неразумно. На вопрос, как часто покупают дорогой парфюм, продавец сказала, что буквально сегодня уже продали духи за 10 125 рублей.

И это в будний день, в 12 часов дня. А в выходные здесь буквально столпотворение бердчанок, желающих пахнуть дорого. При мне одна дама лет 45 прикупила себе ароматную баночку.
На мой вопрос:
— Не жалко денег?
Она ответила:
— Благодаря духам, за которые я заплатила 8000 рублей, я познакомилась со своим мужем. Он когда меня увидел, 10 лет назад в магазине сказал: «Вы так приятно пахнете!».

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