Ольга Бузова купила квартиру за 120 млн рублей

Ольга Бузова купила квартиру стоимостью 120 миллионов рублей

Как стало известно Super, Ольга Бузова наконец-то обзавелась собственной недвижимостью. Певица купила квартиру в доме, в котором недавно закончилась стройка, и вскоре планирует приступить к ремонту. Впрочем, теперь понятно, почему артистка так долго тянула с покупкой, — новый дом, который она собирается обустраивать, будет внушительных размеров. Ольга приобрела квартиру площадью 200 квадратных метров в районе Мосфильмовской улицы. Как удалось выяснить Super, стоимость жилплощади — 120 000 000 рублей.

Источник: super.ru