Опроверг утечку данных россиян Сбербанк

В начале октября банк признал утечку данных 200 клиентов уральского отделения банка, однако позднее уточнил, что в Сети оказались еще 5 тыс. данных из той же базы.

Сбербанк назвал сообщения об утечке данных клиентов слухами

Информация о новой утечке данных клиентов Сбербанка является не более чем слухами. Об этом РБК сообщил представитель банка.

«Мы не комментируем информацию, которая относится к категории слухов и домыслов», — заявили в пресс-службе.

Близкий к Сбербанку источник уточнил РБК, что речь идет о данных из старой базы, а на сам банк неизвестные ведут информационную атаку.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что на черном рынке в интернете появилась новая база данных клиентов Сбербанка. Ее продавец уточнил изданию, что на продажу выставлена информация о заемщиках, накопленная с 2015 года до недавнего времени. В сообщении продавца говорилось, что в ней есть данные 11,5 тыс. клиентов, однако в разговоре с корреспондентом РБК он заявил, что владеет более чем 1 млн записей, из которых 80 тыс. — это должники.

В пробнике из 26 записей, которые прислали РБК продавец и источник, были личные данные клиентов, в том числе номера счета, сумма и срок выданного кредита, а также сумма просроченной задолженности. Также было указание не то, в каком регионе были выданы кредиты.

В начале октября Сбербанк признал утечку данных 200 клиентов уральского отделения банка, однако позднее уточнил, что в Сети оказались еще 5 тыс. данных из той же базы. По данным банка, виновным оказался сотрудник компании, руководивший «сектором в одном из бизнес-подразделений банка» и пытавшийся украсть информацию о клиентах «в корыстных целях».

Источник: РБК