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Образование

«Мэтр»: Как вести отчетность при отсутствии деятельности?

08:30 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Даже если у вашего бизнеса отсутствовала хозяйственная деятельность, в соответствии с законом, вы все равно должны сдавать «нулевую» отчетность.

Мэтр: Как вести отчетность при отсутствии деятельности?
Если за отчетный период у вас была даже одна операция, отчетность не будет считаться «нулевой»

Как вести отчетность при отсутствии деятельности

Даже если у вашего бизнеса отсутствовала хозяйственная деятельность, в соответствии с законом, вы все равно должны сдавать «нулевую» отчетность.

В каких случаях отчетность может быть «нулевой»?

Зарплата сотрудникам не начислялась и не выплачивалась;

Сделки купли продажи товаров (услуг) не производились;

Отсутствовали обороты по кассе и расчетному счету.

Важно!

С точки зрения контролирующих органов, если за отчетный период у вас была даже одна операция, отчетность не будет считаться «нулевой»!

В зависимости от налогового режима вашего бизнеса, количество таких отчетов будет различаться.

Подробнее с полным перечнем услуг и их стоимостью, вы можете ознакомиться в нашем офисе по адресу: г. Бердск, ул. К.Маркса,36 (цоколь)

по телефону 8-913-003-17-62

e.mail: metr2010@bk.ru

Источник: Раздел ООО»Мэтр» на сайте Весь Бердск

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