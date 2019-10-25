«Мэтр»: Как вести отчетность при отсутствии деятельности?

Даже если у вашего бизнеса отсутствовала хозяйственная деятельность, в соответствии с законом, вы все равно должны сдавать «нулевую» отчетность.

Если за отчетный период у вас была даже одна операция, отчетность не будет считаться «нулевой»

Как вести отчетность при отсутствии деятельности

Даже если у вашего бизнеса отсутствовала хозяйственная деятельность, в соответствии с законом, вы все равно должны сдавать «нулевую» отчетность.

В каких случаях отчетность может быть «нулевой»?

Зарплата сотрудникам не начислялась и не выплачивалась;

Сделки купли продажи товаров (услуг) не производились;

Отсутствовали обороты по кассе и расчетному счету.

Важно!

С точки зрения контролирующих органов, если за отчетный период у вас была даже одна операция, отчетность не будет считаться «нулевой»!

В зависимости от налогового режима вашего бизнеса, количество таких отчетов будет различаться.

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Источник: Раздел ООО»Мэтр» на сайте Весь Бердск