«Мэтр»: Как вести отчетность при отсутствии деятельности?

Как вести отчетность при отсутствии деятельности
Даже если у вашего бизнеса отсутствовала хозяйственная деятельность, в соответствии с законом, вы все равно должны сдавать «нулевую» отчетность.
В каких случаях отчетность может быть «нулевой»?
Зарплата сотрудникам не начислялась и не выплачивалась;
Сделки купли продажи товаров (услуг) не производились;
Отсутствовали обороты по кассе и расчетному счету.
Важно!
С точки зрения контролирующих органов, если за отчетный период у вас была даже одна операция, отчетность не будет считаться «нулевой»!
В зависимости от налогового режима вашего бизнеса, количество таких отчетов будет различаться.
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Источник: Раздел ООО»Мэтр» на сайте Весь Бердск