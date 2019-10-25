Выплюнь это немедленно: несовместимые сочетания продуктов

В каких пищевых парах теряются питательные вещества? Можно ли пить какао с молоком? А белый хлеб мазать вареньем? Можно ли пиццу запивать колой?

Газировка и пицца из-за высокого содержания рафинированных углеводов усиливают ложное чувство голода

Как известно, в жизни царит единство и борьба противоположностей. В то время, как сочетание одних продуктов способно повысить пользу блюда, соседство других, не менее ценных поодиночке, может воздействовать на организм не лучшим образом. По просьбе «КП» врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова выделила пять наиболее распространенных нежелательных сочетаний.

1. Какао плюс молоко

Залить пару ложек порошка какао горячим молоком — классический рецепт. Однако, с медицинской точки зрения, вместо молока в данном случае правильнее использовать воду.

— Какао содержит довольно много щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Тем самым сводится на нет основная польза от молока, — поясняет доктор Иванникова. Причем, если для относительно здоровых людей речь идет лишь об уменьшении пользы, то для некоторых больных есть риск заработать обострение заболевания.

— Сочетания «какао плюс молоко» нужно избегать пациентам с мочекаменной болезнью, — предупреждает врач. — Поскольку молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов — основной причины этого тяжелого заболевания.

2. Белый хлеб плюс джем или варенье

К чашке какао, чая или кофе нередко прилагается кусок белого хлеба, намазанного джемом или вареньем. Специалисты советуют избегать такого сочетания всем без исключения.

В основе белого хлеба рафинированная пшеничная мука – продукт с очень высоким содержанием быстрых углеводов, напоминает Екатерина Иванникова. И когда на кусок такого хлеба вы намазываете джем или варенье, получается, что в организм попадает двойная порция быстрых углеводов. И это провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови.

Частое употребление быстрых углеводов может привести к развитию сахарного диабета 2 типа, ожирения, а также — вызвать воспалительные процессы в органах желудочно-кишечного тракта, — подчеркивает эндокринолог.

СОВЕТ Если вам совсем уж невмоготу — хочется добавить к напитку бутерброд, то лучше всего заменить обычный белый хлеб цельнозерновым. А вместо варенья или джема положить кусочек сыра

3. Отруби с молоком

Многие уверены, что это идеально здоровый перекус! Но медицинские эксперты против такого сочетания продуктов.

— В отрубях содержится фитиновая кислота. Она связывается с кальцием и магнием из молока, формируя нерастворимые соединения. В результате полезные минералы становятся недоступными для организма, — поясняет врач. — Таким образом, с одной стороны, затрудняются процессы переваривания поглощенной пищи. А с другой — мы сами лишаем себя полезных веществ, содержащихся в отрубях и молоке.

4. Курица и печень

Помните строчки из пушкинской «Полтавы»? «В одну телегу впрячь не можно / Коня и трепетную лань». Оказывается, и в кулинарии бывает подобное. Екатерина Иванникова предупреждает, что не стоит есть одновременно курицу — например, в супе или втором блюде, и печень — например, в популярном салате.

Эти два полезных по отдельности продукта не должны находиться в близком соседстве. Потому что цинк, содержащейся в курице, и витамин В9, которым так богата печень, мешают друг другу усваиваться. А также затрудняют процесс переваривания пищи.

5. Пицца и газировка

Мы живем в постоянной суете и пешке, тратить время на приготовление ужина, вернувшись с работы или из института, бывает недосуг. Зато можно купить пиццу с бутылкой газировки и, как говорится, voila, ужин готов.

— Настоятельно не советую так питаться, — качает головой врач-эндокринолог Екатерина Иванникова. — Подобное сочетание продуктов очень вредно для организма. Совмещение углеводов, белков и транс-жиров, которые содержатся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка. Следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота.

Кроме того, газировка и пицца из-за высокого содержания рафинированных углеводов усиливают ложное чувство голода, подавляя сигнал о насыщении. Поэтому, даже если вы съедите много, организм будет продолжать подавать «голодные» сигналы.

И еще после такого ужина уровень сахара в крови достигает опасных пределов. Что нередко приводит к появлению чувства напряженности и мешает заснуть.

Источник: nsk.kp.ru