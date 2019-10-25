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Здоровье / Общество

Не соли! Злоупотребление солью ведет к деменции

16:26 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Пока только у мышей. Дальнейший анализ показал, что большое количество соли в пище снижает синтез оксида азота, в результате чего в мозге мышей активируется процесс фосфорилирования тау-белков.

Не соли! Злоупотребление солью ведет к деменции
Злоупотребление солью может сделать мышей слабоумными

С помощью экспериментов на мышах американские ученые выяснили, как именно еда с большим количеством соли может повлиять на умственные способности животных. Оказалось, что она привела к нарушениям в работе тау-белков, которые связаны, например, с болезнью Альцгеймера. Исследование ученых опубликовал научный журнал Nature.
Предыдущие исследования показали, что слишком соленая еда негативно действовала на умственные способности мышей. Ученые предполагали, что это происходило из-за снижения уровня кровообращения. В результате этого до участков мозга, которые связаны с когнитивными способностями, предположительно доходило меньше глюкозы и кислорода, чем им нужно было для нормальной работы.

Чтобы уточнить, что именно происходит в этом случае, американские ученые под руководством Джузеппе Фарако кормили мышей пищей с большим содержанием соли — оно превышала обычное для мышей в 8-16 раз. После такой диеты мыши, как и в предыдущих экспериментах, справлялись с тестами на умственные способности гораздо хуже, чем их сородичи с обычным питанием.

Дальнейший анализ показал, что большое количество соли в пище снижает синтез оксида азота, в результате чего в мозге мышей активируется процесс фосфорилирования тау-белков, то есть к ним в неправильных местах добавляются частички фосфорной кислоты. Такие «неправильные» тау-белки, как показали предыдущие исследования, слипаются между собой, в результате чего нарушаются умственные способности животного. Это может привести к развитию слабоумия или болезни Альцгеймера.

Чтобы проверить свои предположения, ученые искусственно ввели мышам в трахею азот и кислород, чтобы в результате образовался оксид азота. Это вернуло способности животных на прежний уровень и подтвердило гипотезу исследователей.

В заключении авторы работы отмечают, что количество соли в пище мышей было невероятно большим — например, по человеческим меркам оно превышало бы ежедневно рекомендуемую дозу в 4-5 г в 3-5 раз. То есть такая ситуация вряд ли может случиться в реальной жизни. Тем не менее, исследование позволило биологам узнать больше о том, что ведет к фосфорилированию тау-белков. Это может помочь в дальнейших исследованиях и разработке лекарств против болезни Альцгеймера. Однако для этого и для того, чтобы подробнее изучить, как именно потребление соли влияет на организм человека, нужны дополнительные исследования.

Источник: nauka.tass.ru

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