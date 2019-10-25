Взлетит налог на роскошные машины в России

В Счетной палате недовольны способом расчета транспортного налога для дорогостоящих машин

Счетная палата направила информационное письмо в правительство России, в котором предложила изменить параметры, определяющие порядок расчета транспортного налога для автомобилей из категории роскошных. Об этом Autonews.ru сообщили в ведомстве. Там уточнили, что на сегодняшний день перечень дорогостоящих автомобилей составляется на основе опроса автодилеров, что, по мнению аудиторов Счетной палаты, делает данный порядок несовершенным.

Счетная палата предлагает пересмотреть ставки

«Установленный механизм расчета, предусматривающий применение повышающих коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля, усложняет процесс администрирования транспортного налога. Также это приводит к спорным ситуациям в части определения стоимости конкретного автомобиля, — рассказали в Счетной палате. — В этой связи возможен пересмотр налоговых ставок в зависимости от дополнительных характеристик, в том числе существующих параметров транспортных средств, а также ограничение по установлению льгот на дорогостоящие автомобили».

К такому выводу в Счетной палате пришли после проведения проверок уплаты имущественного налога в 2017 и 2018 гг. в ряде регионов. В ходе этих проверок запрашивалась информация как у Федеральной налоговой службы, так и у Минпромторга. В итоге оказалось, что бюджеты в Смоленской и Ивановской областях недополучили 547 тыс. и 712,9 тыс. руб. соответственно в части уплаты транспортного налога. Выяснилось, что некоторые из дорогостоящих автомобилей, к которым должна применяться повышенная ставка транспортного налога, просто не попали в соответствующий список Минпромторга либо оказались в нем слишком поздно.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос об изменении параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога, требует проработки правительством России с участием субъектов, экспертов и бизнес-сообщества. Там также уточнили, что уже пришли к общему мнению с Федеральной налоговой службой о необходимости усовершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей.

Напомним, что порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей определяет Минпромторг. Недавно ведомство значительно расширило перечень моделей средней стоимостью от 3 млн руб., и в марте обновленный список премиальных автомобилей был опубликован на портале ведомства.

В перечень моделей и их модификаций попало 1223 наименования, в том числе 576 машин стоимостью от 3 до 5 млн руб. и 477 машин ценой от 5 до 10 млн рублей. Список пополнили автомобили, успевшие подорожать с момента предыдущей коррекции, а также новые модели и модификации, в основном премиальных марок. К примеру, в нем появились Rolls-Royce Cullinan, BMW 340i xDrive Gran Turismo, Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. Также список пополнился за счет топовой версии Kia Stinger GT, Volvo XC40 определенных комплектаций, гибридного Lexus NX300h, большинства версий компактного кроссовера Jaguar E-Pace, кроссовера Volkswagen Teramont, моделей Kia K900, Volkswagen Touareg и Volvo XC60.

При этом в список, по данным Счетной палаты, не попал целый ряд дорогих автомобилей, в числе которых Tesla Motors Model S, Mercedes S63 АМG Limousine L, Mercedes S63 АМG 4matic, Mercedes S63 АМG GLЕ 63, Jeep Grand Cherokee SRT8, BMW X6M50D, Porsche Cayman GT4 (приведено описание моделей, данное Счетной палатой). В итоге владельцам этих машин удалось избежать повышающего коэффициента и дополнительных расходов. На запрос Autonews.ru о причинах такого пробела в Минпромторге не смогли ответить в течение месяца.

Эксперты: систему налогообложения нужно менять

Заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что основная проблема, которую сейчас должна решить Счетная палата, — это избавить владельцев автомобилей стоимостью от 3 млн до 6 млн руб. от дополнительной налоговой нагрузки. По его мнению, считать такие автомобили роскошными на фоне упавшего после кризиса курса рубля и постоянного роста цен просто несправедливо.

«Когда принимали закон о роскошных автомобилях, реалии были совсем другие. Доллар стоил 30 руб., и машина за 3 млн действительно считалась роскошью. Но теперь это средняя цена за хорошую машину. Да, это дорого для среднестатистического россиянина, но все-таки это не роскошь. Таковыми надо считать сейчас машины дороже 6-7 млн рублей. А сейчас из-за скакнувшего курса доллара получилось так, что налоги на роскошь платят автомобилисты, которые, в общем-то, ничем таким и не обладают. После изменений курса нужно было сразу изменить критерий, определяющий, что автомобиль роскошный. Поднять его в два раза. Вот в этом бы я Счетную палату поддержал».

В свою очередь координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что в Счетной палате идет речь о попытках пресечь ситуацию, в которой автовладельцы оформляют дорогостоящие транспортные средства на льготников и таким образом снижают свои налоги на 150–200 тыс. руб. в год.

«Государство стало заложником схемы с коэффициентами, — считает Шкуматов. — Когда у автомобилистов есть возможность снизить налоги, они будут это делать. И чтобы заткнуть эту дыру, малыми мерами не обойтись — нужно реформировать всю систему расчета транспортного налога. Вот почему он привязан к мощности? Ведь сейчас есть старые дешевые автомобили с мощными моторами, и люди платят за них по 15–20 тыс. руб. в год. При этом машины стоимостью под 3 млн руб. могут оснащать довольно слабыми агрегатами».

Налоговики против изменений

Между тем в самой ФНС Autonews.ru завили, что изменения в порядке расчета транспортного налога пока не планируются: «Методика расчета транспортного налога действует с 2003 г. и тех пор не менялась. Сумма налога по итогам налогового периода исчисляется в отношении каждого транспортного средства как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки».

Налоговая ставка зависит от мощности двигателя и региона. Например, в Москве для автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор мощностью более 250 сил. Таким образом, за год владения легковым автомобилем любого возраста мощностью 150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль подпадет под «налог на роскошь», сумму придется умножить на повышающий коэффициент, напомнили в ведомстве.

Для моделей стоимостью более 5 млн руб. параметр повышающего коэффициента не менялся. Так, коэффициент 2 действует в отношении легковых автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет; 3 — в отношении легковых автомобилей от 10 млн до 15 млн руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет; 3 — в отношении автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Кроме того, с 2019 г. для расчета налога для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. не старше трех лет применяется только один вид повышающего коэффициента — 1,1. Ранее для автомобилей, попадавших в нижнюю категорию роскошных, работал повышающий коэффициент 1,3, причем машины не старше одного года облагались повышающим коэффициентом 1,5.

Источник: Autonews