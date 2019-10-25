«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска

На жирную воду из крана с горячей водой пожаловался 24 октября житель Бердска.
— Сегодня утром у нас из крана в доме № 32 по улице Ленина бежит жирная горячая вода. Что то? — спросил Александр.
Данный вопрос мы переадресовали замдиректору по строительству КБУ Александру Алексеенко.
-Горячая жирная вода? Даже не знаю, как прокомментировать. Наверное, в очередной раз «Марс атакует». Ну, а если серьезно, то на качество горячей воды в КБУ не поступало ни одной жалобы. Никакой химии мы в воду не запускали, — отметил Алексеенко.
Я вот не знаю как скунс воняет, но предыдущих пару недель горячая вода у нас (11 квартал) воняла серой. Я сначала думал это не от воды и вообще это мне мерещиться начало, но попросил жену понюхать - она подтвердила, что чёткий запах серы и именно от горячей воды. Уж не знаю почему. Может всё-таки на ЦТП как-то вода из системы отопления в горячую воду подмешивается? А сейчас вроде исчез этот запах.
К слову про марсиан. Я думаю они под землёй у нас живут. Трубы канализации портят проклятые так, что улицы проваливаются. И сделать ничего нельзя )))
Не накидывайте все в одну кучу.
может людям просто делать нефиг, вот и выдумывают какие то проблемы там, где их попросту нет?
Вам 60 лет люди жалуются на воду никакого качества и жалоб ни одной жалобы?
А нытье на скамейках и теперь вот в СМИ - жалобами не считается
Когда у нас в один год чистили теплообменник такой жижи в самой нижней секции этого самого теплообменника было несколько ведер.
Добавьте ржавчину труб и разведите в большом количестве воды. И вуаля - жирная горячая вода. Сделано в Бердске.
Если "жирная вода" появляется в кранах именно после отключения/включения ГВС (в течении суток-трех), то это ОНО.
Юмор о марсианах от высших должностных лиц КБУ показывает на их наплевательское отношение к работе и жителям. >100000 имеют на карточку в месяц, а остальное неважно.