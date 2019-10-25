«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска

В КБУ не поступало ни одной жалобы на «жирную горячую воду», никакой химии в трубы не запускали.

Нет объяснения тому, почему у бердчанина из крана бежит «неправильная» горячая вода

На жирную воду из крана с горячей водой пожаловался 24 октября житель Бердска.

— Сегодня утром у нас из крана в доме № 32 по улице Ленина бежит жирная горячая вода. Что то? — спросил Александр.

Данный вопрос мы переадресовали замдиректору по строительству КБУ Александру Алексеенко.

-Горячая жирная вода? Даже не знаю, как прокомментировать. Наверное, в очередной раз «Марс атакует». Ну, а если серьезно, то на качество горячей воды в КБУ не поступало ни одной жалобы. Никакой химии мы в воду не запускали, — отметил Алексеенко.