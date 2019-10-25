25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска

18:30 25.10.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
8 3

В КБУ не поступало ни одной жалобы на «жирную горячую воду», никакой химии в трубы не запускали.

«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска
Нет объяснения тому, почему у бердчанина из крана бежит «неправильная» горячая вода

На жирную воду из крана с горячей водой пожаловался 24 октября житель Бердска.

— Сегодня утром у нас из крана в доме № 32 по улице Ленина бежит жирная горячая вода. Что то? — спросил Александр.

Данный вопрос мы переадресовали замдиректору по строительству КБУ Александру Алексеенко.

-Горячая жирная вода? Даже не знаю, как прокомментировать. Наверное, в очередной раз «Марс атакует». Ну, а если серьезно, то на качество горячей воды в КБУ не поступало ни одной жалобы. Никакой химии мы в воду не запускали, — отметил Алексеенко.

Мнение читателей
2
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас бежит «жирная вода»?

Аноним, 25 октября 2019 10:50
Ну как это "никакой химии в воду не запускали"? Была же статья про "запах скунса" https://www.kurer-sreda.ru/2019/10/16/468025-zapax-dlya-vora-opasnogo-skunsa-iz-za-vorovstva-vody-pustil-v-teploset-kbu-berdska

Я вот не знаю как скунс воняет, но предыдущих пару недель горячая вода у нас (11 квартал) воняла серой. Я сначала думал это не от воды и вообще это мне мерещиться начало, но попросил жену понюхать - она подтвердила, что чёткий запах серы и именно от горячей воды. Уж не знаю почему. Может всё-таки на ЦТП как-то вода из системы отопления в горячую воду подмешивается? А сейчас вроде исчез этот запах.

К слову про марсиан. Я думаю они под землёй у нас живут. Трубы канализации портят проклятые так, что улицы проваливаются. И сделать ничего нельзя )))
Аноним, 25 октября 2019 11:05
добавка в систему отопления была. Поверьте, вы бы ее почувствовали сразу.
Не накидывайте все в одну кучу.
Аноним, 25 октября 2019 10:51
не слышал ни разу, да и на фото не вижу ничего.
может людям просто делать нефиг, вот и выдумывают какие то проблемы там, где их попросту нет?
Аноним, 25 октября 2019 11:02
"Ну, а если серьезно, то на качество горячей воды в КБУ не поступало ни одной жалобы. Никакой химии мы в воду не запускали, — отметил Алексеенко."

Вам 60 лет люди жалуются на воду никакого качества и жалоб ни одной жалобы?
Аноним, 25 октября 2019 11:07
Жалоба - это документ, который подписан заявителем и отправленный в установленное место

А нытье на скамейках и теперь вот в СМИ - жалобами не считается
Аноним, 25 октября 2019 11:32
Это может быть речной ил, который поступает из теплообменников ЦТП из-за некачественной воды из водозабора в агролесе.
Когда у нас в один год чистили теплообменник такой жижи в самой нижней секции этого самого теплообменника было несколько ведер.
Добавьте ржавчину труб и разведите в большом количестве воды. И вуаля - жирная горячая вода. Сделано в Бердске.
Если "жирная вода" появляется в кранах именно после отключения/включения ГВС (в течении суток-трех), то это ОНО.
Юмор о марсианах от высших должностных лиц КБУ показывает на их наплевательское отношение к работе и жителям. >100000 имеют на карточку в месяц, а остальное неважно.
Аноним, 25 октября 2019 14:39
Это вероятно всего что то пошло не так, более точную информацию можно получить позднее так как это не так то просто в условиях дефицита бюджета.
Гость, 25 октября 2019 18:19
Горячий бульон стали подавать по трубам? Скоро коньячок пойдёт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

45 лет стажа: 102 тысячи 311 рублей - базовая пенсия жителя Германии 1
21:13 25-10-2019
45 лет стажа: 102 тысячи 311 рублей - базовая пенсия жителя Германии
Губы уточкой: за процедуру увеличения губ пытается вернуть деньги изуродованная сибирячка
21:09 25-10-2019
Губы уточкой: за процедуру увеличения губ пытается вернуть деньги изуродованная сибирячка
Из-за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой 2
20:33 25-10-2019
Из-за нервного срыва военнослужащий расстрелял восьмерых и двух сослуживцев ранил части ЗАТО Горный под Читой
Семинар для членов Советов домов, активистов ЖКХ, ТСЖ, ТСН, ЖСК 30 октября в Бердске
20:09 25-10-2019
Семинар для членов Советов домов, активистов ЖКХ, ТСЖ, ТСН, ЖСК 30 октября в Бердске
Как защитить себя в отпуске от лихорадки Денге?
19:03 25-10-2019
Как защитить себя в отпуске от лихорадки Денге?
Бердск«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска 8
18:30 25-10-2019
«Марс атакует»: Горячая жирная вода бежит из крана в квартире Бердска
Судья запретила менять пол 7-летнего сына по требованию матери в США 2
18:15 25-10-2019
Судья запретила менять пол 7-летнего сына по требованию матери в США
Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате 1
18:00 25-10-2019
Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году 1
17:45 25-10-2019
Победим нищету: Рост доходов россиян вырастет на 0,2% в 2019 году
БердскЗимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод 10
17:30 25-10-2019
Зимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод