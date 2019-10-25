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Выстрел в голову: 14,6 лет тюрьмы получили братья за убийство охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь» Новосибирска

11:30 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Конфликт разгорелся на почве верхней одежды посетителя бара. Он отказался сдавать вещи в гардероб, но охранник настоял на своем. один из братьев ударил секьюрити, а другой выстрелил ему в голову.

Выстрел в голову: 14,6 лет тюрьмы получили братья за убийство охранника в караоке баре «Ухо и Медведь» Новосибирска
В Новосибирске вынесен приговор в отношении второго фигуранта конфликта в караоке-баре «Ухо и Медведь»

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу, возбужденному по факту причинения тяжкого вреда здоровью 42-летнему охраннику караоке-бара, произошедшего 21 марта 2018 года.

В ходе следствия установлено, что в ночное время 21 марта 2018 года в помещении караоке-бара «Ухо и Медведь» между сотрудником охраны и отмечавшим свой день рождения 37-летним мужчиной произошел конфликт из-за того, что брат именинника отказывался сдать в гардероб верхнюю одежду, тем самым нарушал правила посещения заведения.

После того, как 42-летний сотрудник охраны не отступил от своих требований, 37-летний мужчина умышленно нанес ему телесные повреждения, причинившие ему тяжкий вред здоровью, а затем его брат произвел выстрел в голову потерпевшего, от чего последний скончался в медицинском учреждении. Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска брат подсудимого осужден за совершение убийства к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. (https://nsk.sledcom.ru/news/item/1368131)

В ходе следствия проведено свыше 10 обысков у фигурантов уголовного дела и их окружения, с применением криминалистической техники произведены осмотры места происшествия, в результате которых обнаружены и изъяты орудие преступления, пули, гильзы и иные вещественные доказательства.

Органами следствия действия 37-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК РФ ( умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 24.10.2019 приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска мужчина осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Источник: nsk.sledcom.ru

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 25 октября 2019 11:57
цена жизни указана 10лет 6 месяцев (для России) а то что человек выполнял свои служебные объязанности . Мы часто рассуждаем что народ черствый мимо пройдет не поможет при таких судах так и будет наплевал бы охранник на усе и сейчас растил бы детей наслаждался жизнью . А ушлепок этот выйдет возможно даже раньше по удо и ему будет годков примерно столько же как охраннику было как говориться еще жить да жить .

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