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39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами

13:00 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Автоприцеп-контейнер, в котором позже нашли трупы, прибыл из бельгийского портового города Зебрюгге в город Пурфлит (Эссекс), который стоит на Темзе. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта.

39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
Лагерь беженцев

38 взрослых и один подросток, обнаруженные мертвыми в грузовике в Эссексе, были китайцами, сообщает в четверг BBC News.

Полиция продолжает допрашивать 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона родом из Северной Ирландии. Правоохранительные органы этого региона подозревают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.

Пока удалось выяснить, что автоприцеп-контейнер, в котором позже нашли трупы, прибыл из бельгийского портового города Зебрюгге в город Пурфлит (Эссекс), который стоит на Темзе. Головная часть грузовика с кабиной водителя прибыла из Северной Ирландии и забрала автоприцеп из Пурлифта. Позже грузовик с телами был найден в индустриальном парке в Грейсе.

Таким образом, пока непонятно, когда и где именно жертвы попали в контейнер — в Бельгии или уже в Великобритании.

BBC News напоминает, что случаи гибели мигрантов в автофургонах уже происходили в Великобритании. С 2014 года, когда в Европе начался кризис, связанный с массовым наплывом беженцев, на территории страны в подобных грузовиках и контейнерах были найдены трупы пяти мигрантов.

Самый массовый случай гибели мигрантов во время перевозки в грузовике произошел в Австрии — в 2017 году там был обнаружен грузовик с телами 71 беженца.

Источник: Интерфакс

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