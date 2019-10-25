25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Вырастут тарифы на сбор мусора из-за контейнеров в Новосибирской области

12:15 25.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
2 3

При формировании тарифа на 2020 год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов, сообщил региональный оператор.

Вырастут тарифы на сбор мусора из за контейнеров в Новосибирской области
Актуальные вопросы реформы разъяснили председателям ТСЖ и ТСН
Сюжет: Мусорная реформа
Вырастут тарифы на сбор мусора из за контейнеров в Новосибирской области

Вырастут тарифы на сбор мусора из-за контейнеров в Новосибирской областиСнять плату за вывоз мусора с младенцев предложили общественники в РоссииЕщё 108 новостей

Генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, министр жилищного и коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов провели встречу с представителями НП «Новосибирская Лига Объединений Домовладельцев».

В мероприятии приняли участие 45 председателей товариществ собственников жилья и товариществ собственников недвижимости (ТСЖ и ТСН).

Основные вопросы, которые обсудили специалисты – структура и формирование тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретение емкостей для складирования ТКО, организация раздельного накопления отходов и другие.

Лариса Анисимова подчеркнула, что в 2019 году в тарифе не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство объектов, но заложены расходы по обработке части собираемых отходов. Также предусмотрены расходы регионального оператора и НДС.

Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен департаментом по тарифам Новосибирской области. С 1 июля 2019 года его размер составил 446,82 руб. за кубический метр (с учетом НДС). Размер платежа для физических лиц – 88,62 руб. с человека в месяц.

72,82% (64,54 руб.) – расходы на транспортирование ТКО;

7,97% (7,06 руб.) – расходы на захоронение и обработку ТКО;

2,54% (2,25 руб.) – расходы регионального оператора;

16,67% (14,77 руб.) – НДС.

«При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов», – отметила Лариса Александровна. По данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, потребность региона достаточна высока. Необходимо приобрести более 44 тысяч контейнеров для сбора отходов.

Запрос жителей на раздельный сбор отходов неуклонно растет и на встрече с председателями ТСЖ и ТСН специалисты рассмотрели правила и порядок установки емкостей для раздельного накопления отходов. На сегодняшний день на территории региона установлено более 2300 универсальных накопителей.

Для организации работ по оснащению контейнерной площадки емкостью для раздельного накопления отходов необходимо направить в адрес регионального оператора заявку от ТСЖ, ТСН или управляющей компании, протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома с принятым решением о раздельном накоплении отходов на принадлежащей им площадке накопления ТКО. Также должна быть предоставлена информация о технической возможности установки контейнера для РСО и обеспечен беспрепятственный доступ к контейнеру.

«В стране только начинает формироваться законодательная база раздельного накопления отходов, – подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. – Региональным оператором разработан и согласован с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО план внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории региона. Мы сотрудничаем с детскими садами, школами, вузами, библиотеками города и области. Для проведения мероприятий подготовлены информационные материалы для детей разного возраста: раскраска «Экознайка», брошюра «Для супергероев», командная игра «Обращение с отходами». Ведем работу с компанией 2ГИС. Так, летом на карту Новосибирской области были нанесены адреса размещения контейнеров для раздельного накопления отходов, а также адреса компаний, осуществляющих переработку отходов».

Источник: ecologynsk.ru

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

когда мусорная реформа "сдуется" ?

Аноним, 25 октября 2019 12:23
НВР: а чего ей сдуваться то?
идея была правильная.
сейчас очевидны проблемы, которые надо решить и все будет пучком
АнтиЯ, 25 октября 2019 13:11
При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов», – отметила Лариса Александровна
Что то не понятно, они собираются закупать и устанавливать емкости для сбора мусора. Тогда вопрос - куда они собираются их ставить? У каждого МКД? Это бред и утопия. Большинство МКД имеющие мусоропроводы не имеют площадок для установки дополнительных контейнеров. Или они собираются произвести замену устаревших контейнеров используемых МКД? В моем доме 9 контейнеров на 5 подьездов, стоимость одного контейнера 0,75м3 примерно 5 тысяч рублей. Откуда у компании с безумными долгами перед перевозчиками деньги на такое количество контейнеров? Думается мне очевидное мошенничество на лицо.....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
14:00 25-10-2019
Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
Взлетит налог на роскошные машины в России
13:45 25-10-2019
Взлетит налог на роскошные машины в России
БердскЗаметает огромными хлопьями снега Бердск
13:43 25-10-2019
Заметает огромными хлопьями снега Бердск
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
13:30 25-10-2019
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
13:28 25-10-2019
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
БердскПриносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
13:27 25-10-2019
Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
13:15 25-10-2019
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
13:06 25-10-2019
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
13:00 25-10-2019
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
БердскОтец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом 1
12:45 25-10-2019
Отец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом