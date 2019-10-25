Вырастут тарифы на сбор мусора из-за контейнеров в Новосибирской области

При формировании тарифа на 2020 год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов, сообщил региональный оператор.

Актуальные вопросы реформы разъяснили председателям ТСЖ и ТСН

Генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова, министр жилищного и коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов провели встречу с представителями НП «Новосибирская Лига Объединений Домовладельцев».

В мероприятии приняли участие 45 председателей товариществ собственников жилья и товариществ собственников недвижимости (ТСЖ и ТСН).

Основные вопросы, которые обсудили специалисты – структура и формирование тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретение емкостей для складирования ТКО, организация раздельного накопления отходов и другие.

Лариса Анисимова подчеркнула, что в 2019 году в тарифе не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство объектов, но заложены расходы по обработке части собираемых отходов. Также предусмотрены расходы регионального оператора и НДС.

Единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен департаментом по тарифам Новосибирской области. С 1 июля 2019 года его размер составил 446,82 руб. за кубический метр (с учетом НДС). Размер платежа для физических лиц – 88,62 руб. с человека в месяц.

72,82% (64,54 руб.) – расходы на транспортирование ТКО;

7,97% (7,06 руб.) – расходы на захоронение и обработку ТКО;

2,54% (2,25 руб.) – расходы регионального оператора;

16,67% (14,77 руб.) – НДС.

«При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов», – отметила Лариса Александровна. По данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, потребность региона достаточна высока. Необходимо приобрести более 44 тысяч контейнеров для сбора отходов.

Запрос жителей на раздельный сбор отходов неуклонно растет и на встрече с председателями ТСЖ и ТСН специалисты рассмотрели правила и порядок установки емкостей для раздельного накопления отходов. На сегодняшний день на территории региона установлено более 2300 универсальных накопителей.

Для организации работ по оснащению контейнерной площадки емкостью для раздельного накопления отходов необходимо направить в адрес регионального оператора заявку от ТСЖ, ТСН или управляющей компании, протокол общего собрания собственников многоквартирного жилого дома с принятым решением о раздельном накоплении отходов на принадлежащей им площадке накопления ТКО. Также должна быть предоставлена информация о технической возможности установки контейнера для РСО и обеспечен беспрепятственный доступ к контейнеру.

«В стране только начинает формироваться законодательная база раздельного накопления отходов, – подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. – Региональным оператором разработан и согласован с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО план внедрения системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории региона. Мы сотрудничаем с детскими садами, школами, вузами, библиотеками города и области. Для проведения мероприятий подготовлены информационные материалы для детей разного возраста: раскраска «Экознайка», брошюра «Для супергероев», командная игра «Обращение с отходами». Ведем работу с компанией 2ГИС. Так, летом на карту Новосибирской области были нанесены адреса размещения контейнеров для раздельного накопления отходов, а также адреса компаний, осуществляющих переработку отходов».

Источник: ecologynsk.ru