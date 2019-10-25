25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Списала долг Африке в $20 млрд Россия

11:45 25.10.2019 Фото: pixabay.com
2 0

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это абсолютно взаимовыгодный, предметный и прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей.

Списала долг Африке в $20 млрд Россия
РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это абсолютно взаимовыгодный, предметный и прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей.
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — пояснил Песков и добавил, что «долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле».

«Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», — уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

«Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты — мы читали в эти дни, вчера и сегодня, — рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней», — рассказал Песков и напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва.

«Потом, в 2006 году, было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные», — пояснил пресс-секретарь президента. Также Песков напомнил, что в советское время сотрудничество России и Африки строилось не на экономической, а идеологической базе.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Россия получит выгоду от этого?

ФАГ, 25 октября 2019 13:07
Только не Россия. За идиотов народ держат. Страну ограбили на 20 млрд дол. и с умными рожами: России это выгодно!?
Представляю. Опять туда деньги, товары в долг вбухают, разорив Россию и с умными рожами будут визжать... и это продолжается до бесконечности.
А в это время больным детям деньги собирают по всей России.
Обрусевший Африканец, 25 октября 2019 13:19
Уважаемый ЦБ, Уважаемые коммунальщики, Уважаемые представители налоговой, как вынужденный представитель обрусевшего Африканского большинства всея Руси, предлагаю наши долги считать ничтожными(они же для галочки).Ибо это долговое бремя тормозит наше развитие и возможность нам (обрусевшим Африканцам) хоть иногда выезжать на юг, погреться на солнышке....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
14:00 25-10-2019
Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
Взлетит налог на роскошные машины в России
13:45 25-10-2019
Взлетит налог на роскошные машины в России
БердскЗаметает огромными хлопьями снега Бердск
13:43 25-10-2019
Заметает огромными хлопьями снега Бердск
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
13:30 25-10-2019
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
13:28 25-10-2019
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
БердскПриносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
13:27 25-10-2019
Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
13:15 25-10-2019
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
13:06 25-10-2019
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
13:00 25-10-2019
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
БердскОтец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом 1
12:45 25-10-2019
Отец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом