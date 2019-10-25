Списала долг Африке в $20 млрд Россия

РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это абсолютно взаимовыгодный, предметный и прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей.

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка», — пояснил Песков и добавил, что «долги эти эфемерные, невозвратные, зато сейчас расчистилось целое поле».

«Наши компании имеют возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, это большая занятость, это экспансия на мировые и африканские рынки. Поэтому это абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей», — уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

«Многие, скажем так, околоэкспертные специалисты — мы читали в эти дни, вчера и сегодня, — рассуждают, мол, какой ужас, как простили африканцам 20 с чем-то миллиардов долларов долгов. Но здесь нужно вспомнить, что, во-первых, это было сделано давно, это не результат последних нескольких дней», — рассказал Песков и напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва.

«Потом, в 2006 году, было постановление правительства, и тогда эти долги были списаны. Но это были невозвратные долги. То есть их можно было для галочки считать долгами, но они были невозвратные», — пояснил пресс-секретарь президента. Также Песков напомнил, что в советское время сотрудничество России и Африки строилось не на экономической, а идеологической базе.

Источник: ТАСС