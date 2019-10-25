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Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске

13:15 25.10.2019 Фото: МВД по НСО
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Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.Наезд на пешехода произошел вне зоны пешеходного перехода.

Попала в реанимацию 8 летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
Наезд на пешехода произошел вне зоны пешеходного перехода

24 октября в 9:40 водитель-мужчина 1997 года рождения на автомобиле «Тойота Ярис» двигался по улице Аксёнова со стороны Баганской в сторону Бассейного переулка и у дома №38 на улице Аксёнова совершил наезд на девочку 8 лет.

В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, многочисленные переломы и была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.

Наезд на пешехода произошел вне зоны пешеходного перехода.

Сотрудники ГИБДД выясняют подробности происшествия, а также обстоятельства случившегося.

Источник: МВД по НСО

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