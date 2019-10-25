Полезны ли детские сухие завтраки?

В Роскачестве решили выяснить, действительно ли эти детские сухие завтраки (шоколадные шарики) полезны, как заверяет реклама. Какие завтраки прошли проверку, а какие нет, узнаем в статье.

В сухих завтраках содержится много сахара и соли

Многие родители искренне верят, что лучшего завтрака для ребенка, чем хрустящие сладкие шарики (звездочки, колечки), не придумаешь: быстро, вкусно и, как уверяет реклама, полезно. В Роскачестве решили выяснить, действительно ли эти завтраки полезны, и проверили их на безопасность и качество (в исследовании были представлены шоколадные шарики – один из самых больших сегментов сухих завтраков на российском рынке).

По результатам исследования качественной и безопасной признана продукция 12 торговых марок из 18, при этом две из них – Globus (Россия) и Schär (Германия) – соответствовали не только законодательным требованиям к безопасности и качеству, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества. Отечественный сухой завтрак под торговой маркой Globus может претендовать на российский Знак качества.

Исследование выявило серьезное нарушение, касающееся безопасности: продукция пяти торговых марок («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik) не соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» – в этих шоколадных шариках эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Рейтинг данных товаров был обнулен.

У продукции одной торговой марки зафиксировали нарушение по массе нетто – фактическая масса продукта оказалась меньше заявленной более чем на 100 граммов, к тому же производитель нанес на упаковку шоколадных шариков надпись «хлопья кукурузные». Показатель «достоверность маркировки» у этой торговой марки был обнулен.

Поскольку сухие завтраки производятся методом горячей экструзии, Роскачеством были установлены опережающие требования к содержанию акриламида – не более 300 мкг/кг. Исследование показало, что количество акриламида в завтраках не превышает требований опережающего стандарта Роскачества, а в продукции торговых марок «Кузя Лакомкин», «Лента», Krosby Choco Balls и Schär оно даже ниже предела обнаружения.

У потребителей неоднозначное отношение к готовым завтракам. Одни считают их вкусными и полезными, другие уверены, что этот продукт никакой пользы организму не приносит, более того, он может даже навредить здоровью.

В числе самых распространенных потребительских страхов следующие:

потребители убеждены, что в готовых сухих завтраках много сахара и соли;

бытует мнение, что в снеках содержатся трансжиры, ГМО и присутствуют патогенные микроорганизмы и бактерии;

считается, что информация на упаковке чаще всего не соответствует действительности: например, производитель добавляет консерванты и красители, а в маркировке это не указывает или, наоборот, пишет, что в составе есть витамины и микроэлементы, а на самом деле их нет.

В ходе исследования эксперты выяснили, какие опасения оправданны, а какие нет.

Какие опасения подтвердились:

В сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. В продукции 15 торговых марок массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартам Роскачества*. По массовой доли сахара требованиям опережающего стандарта Роскачества соответствуют две торговые марки — Globus и Sch är . Отметим особо, что Всемирной организацией здравоохранения разработаны общие рекомендации по сокращению свободных сахаров. Продукцию одной торговой марки — Mamori , которая не использует сахар, согласно информации на маркировке, можно назвать полностью соответствующей рекомендациям ВОЗ. Снеки сделаны на меду.

. Отметим особо, что Всемирной организацией здравоохранения разработаны общие рекомендации по сокращению свободных сахаров. Продукцию одной торговой марки — , которая не использует сахар, согласно информации на маркировке, можно назвать полностью соответствующей рекомендациям ВОЗ. Снеки сделаны на меду. По массовой доли соли опережающему стандарту Роскачества соответствуют 9 торговых марок: «ВкусВилл», «Коровка», «Кузя Лакомкин», «Ого!», «Хороший день», Globus , Nesquik , Sch är, Spar .

. Подтвердилось опасение, что информация о пищевой ценности товара, указанная в маркировке, не всегда соответствует действительности. В двух из 18 торговых марок выявлены несовпадения по энергетической ценности, массовой доле белка и массовой доле жира. В шести случаях представлена недостоверная информация по массовой доле белка и жира, в одном случае не совпал с фактическим показатель массовой доли жира. У всех торговых марок, которые предоставили недостоверную информацию, был обнулен соответствующий показатель. Это, в свою очередь, отразилось на общем рейтинге.

* При разработке опережающего стандарта Роскачества на данную продукцию эксперты опирались на базовые показатели ГОСТ Р 50365-92 «Завтраки сухие. Хлопья кукурузные и пшеничные», так как в настоящее время нет ГОСТа на готовые завтраки, произведенные методом экструзии

Какие страхи оказались напрасными:

Не подтвердились опасения о трансжирах в составе сухих завтраков. По показателю «транс-изомеры жирных кислот» не выявлено превышения норм, установленных техническим регламентом Таможенного союза.

ГМО не обнаружено.

Не обнаружено также патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), стафилококков и колиформ (бактерий группы кишечной палочки).

Результаты исследования показали, что в завтраках всех изученных торговых марок не обнаружены не заявленные в маркировке консерванты и красители.

Вопреки сомнениям потребителей, в шоколадных шариках содержится клетчатка, витамины и минеральные вещества.

Источник: Роскачество