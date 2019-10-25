Незаменимая микроволновка: Как выбрать СВЧ -печь, расскажет Роскачество

Выбирайте бытовой прибор в соответствии со своими потребностями. Как правило, 90% потребителей, покупая СВЧ — печь с различными функциями, в последствии не пользуются ими.

В среднем за один час микроволновка расходует 0,7–1,2 кВт

Эксперты Роскачества исследовали микроволновые печи. Как показали результаты испытаний, на рынке представлены безопасные модели, а при выборе СВЧ-печи стоит опираться на качество ее функций и на удобство. Как определиться, какая модель подходит именно вам, советуют эксперты.

ТИПЫ СВЧ-ПЕЧЕЙ

О результатах исследования микроволновок читайте ЗДЕСЬ.

Есть несколько типов микроволновых печей. Различаются они по большей части нарастанием функционала. Выделим основные:

«Соло» (то есть только микроволны). Подойдут тем, кто пользуется лишь основными функциями СВЧ-печи: подогревом и разморозкой.

С грилем (микроволны + гриль). Необходимы тем, кто хочет жарить в микроволновке мясо и овощи.

С грилем и конвекцией (микроволны + гриль + конвекция). Такая печь более равномерно распределяет по камере горячий воздух, за счет чего и блюдо запекается более равномерно.

С грилем, конвекцией и парогенератором. Подойдет приверженцам здорового, правильного питания.

ДЕСЬ. Топ лучших СВЧ-печек по версии Роскачества З

– Приступая к выбору микроволновки, необходимо определить, для каких задач она вам нужна, – советует менеджер товарной категории «М.Видео» Дмитрий Богданов. – Если в основном для разогрева пищи и разморозки, то стоит обратить внимание на «соло-печь». Это самый популярный и доступный вид микроволновок на рынке. Дополнительные функции (гриль, конвекция, пар) повышают цену, габариты и энергопотребление, что также необходимо учитывать при покупке.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Выбирайте бытовой прибор в соответствии со своими потребностями. Посмотрим, что вообще могут микроволновки.

Функция «Автоматическое приготовление» – это внесенные в память печи рецепты приготовления блюд, то есть определенные шаблоны работы прибора с фиксированными настройками микроволн, гриля или конвекции. Обычно запрограммировано 4–8 рецептов, но может быть и больше. Иногда такие настройки в память СВЧ-печи можно заносить и самостоятельно.

Функция разморозки. Размораживать продукты можно и не в автоматическом режиме. Но в таком случае пользователь может неправильно соотнести мощность и время. И тогда получим уже поджаренный сверху, но еще холодный внутри продукт.

Функция «Автоматический разогрев». Задайте вид и вес продукта, а микроволновка сама определит, сколько ей нужно времени на разогрев и на какой мощности она это будет делать. Алгоритмов авторазогрева может быть около 25.

Функция «Микроволны + Гриль». Для равномерной прожарки блюд и румяной корочки.

Функция «Микроволны + Конвекция». Для быстрой готовки с нагревом, похожим на нагрев в духовке.

Функция «Гриль + Конвекция». Для приготовления жареных блюд и выпечки.

Функция «Хрустящая корочка». В комплект к печи входит специальная тарелка. Феррит (материал, из которого она сделана) преобразует энергию микроволн в тепловую энергию. Происходит воздействие на продукт снизу, и он поджаривается.

Функция «Очистка печи паром». Очень полезная функция. Пар растворяет жир и загрязнения, оставшиеся после приготовления пищи. Для очистки нужно налить воду в специальный встроенный контейнер, добавить моющее средство и запустить программу. Чтобы микроволновка стала чистой, потребуется 10–15 минут.

Функция удаления запахов нужна, чтобы «проветривать» СВЧ-печь после приготовления сильно пахнущих продуктов. Заключается во встроенном вентиляторе.

Функция «Защита от детей». Это очень важная функция. Она есть только у моделей с сенсорным и электронно-механическим управлением. Также некоторые модели оснащены функцией блокировки панели управления и кнопок. Кроме того, существует возможность заблокировать дверцу прибора, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть дверцу СВЧ.

Функция пароварки.

Функция хлебопечки.

Ряд инновационных функций: функция ферментации, которая позволяет приготовить йогурт в любое время (вы также можете использовать функцию для ферментации теста), и функция «Хрустящая корочка CRISP» для получения идеально пропеченных блюд с хрустящей корочкой и минимальным использованием масла.

– Все зависит от ваших целей использования, площади кухни и от того, какая техника у вас уже есть, – комментирует Дмитрий Богданов. – Так, например, микроволновка с функцией духовки дает новые возможности в приготовлении пищи при существенной экономии полезного пространства на кухне. Иначе говоря, это духовые шкафы со встроенной СВЧ-печкой.

– Как среднестатистический потребитель со средним доходом, я бы не гнался за количеством функций, – делится мнением частный мастер по ремонту микроволновых печей Александр Хомовской. – Есть микроволновые печи, напичканные электроникой, датчиками, с умным приготовлением. Они, может, и классно работают, но 90% потребителей, покупая печку, потом не пользуются этими функциями. Возможно, стоит обратить внимание на надежный простой аппарат, но в то же время из качественных материалов.

ВАЖНО! К комплекту микроволновой печи при соответствующих функциях должны прилагаться дополнительные аксессуары: решетки, вертел, поддоны, пластиковые блюда, подставки под детские бутылочки, контейнер для выпечки хлеба, посуда для приготовления блюд на пару. Однако если производитель этого не предусмотрел, то запаситесь посудой, предназначенной именно для использования в микроволновой печи. В частности, на ней не должно быть металлических вставок.

РАЗМЕР И ОБЪЕМ КАМЕРЫ

– Далее советуем обратить внимание на размер и объем камеры, – поясняет Дмитрий Богданов. – Для разморозки и подогрева будет достаточно небольшой печи (до 20 литров). Если у вас большая семья, присмотритесь к печам с объемом камеры 23–32 литра. Если готовить приходится слишком много, обратите внимание на печи от 40 литров.

МОЩНОСТЬ

– Мощность – одна из главных характеристик микроволновки, – продолжает эксперт. – Она влияет на скорость приготовления, разогрева и разморозки еды. Сейчас даже самые простые печи позволяют регулировать мощность. Как правило, чем больше устройство, тем выше его мощность. Большинство печей имеют мощность 700–1000 Вт. Максимально потребляемая мощность – 2100 Вт.

СПРАВОЧНО Расход энергии зависит от мощности СВЧ-печи. В среднем за один час микроволновка расходует 0,7–1,2 кВт. Если вы пользуетесь этим прибором ежедневно примерно по часу в день, то в неделю вы тратите от 4,9 до 8,4 кВт˙ч энергии, а в месяц – от 19,6 до 33,6 кВт˙ч.

МАТЕРИАЛ

– На наш взгляд, лучший вариант – микроволновка с покрытием из керамики или биокерамики, – рассказывают в «М.Видео». – Оно прочное, гладкое, легко чистится, его трудно поцарапать и на нем не оседает нагар. На второе место мы поставили бы нержавеющую сталь. Из плюсов – она устойчива к высоким температурам, из минусов – ее трудно мыть и чистить. На третью строчку поставим эмалированное покрытие. Здесь наоборот: его легко мыть и чистить, однако оно крайне неустойчиво к высоким температурам. И если в результате повреждения покрытия в рабочей камере появится оголенный металл, то будет риск серьезной поломки печи. Между тем это самый недорогой вариант покрытия.

– Мое мнение, что идеальный вариант материала камеры – нержавеющая сталь, – комментирует Александр Хомовской. – Это вечная микроволновая печка. Хотя стоит отметить, что сейчас этот материал делают тоньше и тоньше. Эмалевое покрытие – это самый экономичный сегмент. Оно изнашивается со временем. Есть также биокерамическое покрытие. Оно, конечно, лучше, но керамика сама по себе хрупкая: если неаккуратно ставить посуду, может отколоться.

– Что касается экрана в дверце, неважно, стеклянный он или пластиковый. Стекло и пластик не являются преградой для микроволн, поэтому на дверцу наклеивают специальную металлическую сетку с правильно подобранным размером ячеек, которая препятствует выходу микроволн из прибора, – поясняет Дмитрий Богданов.

МНЕНИЕ МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ – К сожалению, поломки СВЧ-печи зависят от материала, – сетует Александр Хомовской. – За последние 20 лет качество материалов ухудшилось. Скорее всего, причина – в погоне за уменьшением себестоимости, желанием, чтобы техника была более доступна. Таким образом, инженерам нужно разработать тот же самый функционал, но за меньшие деньги. Это сказывается на толщине металла, качестве пластиковых деталей и даже электронных компонентов. Был случай, когда я не смог починить микроволновку, потому что пластик начал в руках чуть ли не рассыпаться. Если деталь, куда крепятся все выключатели, сделана из некачественного пластика, то она быстро придет в негодность. Это частая неисправность, которая в результате приводит к поломкам. Чаще всего встречается в сегменте дешевых моделей. Поэтому я не советую покупать печки дешевле 6–7 тысяч рублей. Во-первых, вы ее не почините. Во-вторых, качество пластика и металла нередко такое, что печь может быстро выйти из строя.

ТИП УПРАВЛЕНИЯ

По типу управления СВЧ-печи подразделяются на электромеханические, кнопочные и сенсорные.

Механическое управление – самое простое. Это поворотные переключатели. Один из них отвечает за мощность и режимы работы, другой – за время. Используется в микроволновках «соло» и в печках с грилем.

Кнопочное управление – это более точная настройка печи. Все перечисленные выше параметры задаются нажатием кнопок. Однако у такого типа управления есть свой минус: кнопки сильно пачкаются и их сложновато отмывать.

Сенсорное электронное управление считается самым удобным. Это те же кнопки, но спрятанные под защитной пленкой. То есть в этом случае решена проблема сложной очистки кнопок от грязи.

Многие современные «продвинутые» микроволновые печи оснащены так называемым диалоговым режимом. При нем печь оставляет советы хозяину на своем дисплее. Это понравится тем, кто игнорирует чтение руководств по эксплуатации.

В исследовании Роскачества больше всего было микроволновых печей, открывающихся с помощью различных ручек и рукояток, то есть механически. Как показали результаты испытаний, удобнее всего открывать дверцу СВЧ-печи при сенсорном управлении.

Источник: Роскачество