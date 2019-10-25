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Красота / Общество

Работа более 50 часов в неделю приводит мужчин к облысению

11:56 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Ученые предполагают, что возникающий при переработках стресс может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов.Кроме того, иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров.

Работа более 50 часов в неделю приводит мужчин к облысению
Возникающий при переработках стресс может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов

Корейские исследователи из Университета Сонгюнгван установили, что риски облысения у мужчин удваивают частые переработки.

В исследовании, проводившемся с 2013 по 2017 год, участвовали 13,4 тыс. мужчин в возрасте 20–59 лет. Испытуемых разделили на три группы. Первая работала 40 часов в неделю, вторая — до 52 часов, третья — более 52 часов в неделю. Также учитывались и другие факторы, в том числе возраст, образование, семейное положение, вредные привычки.

Выяснилось, что мужчины, работающие более 52 часов в неделю, страдают облысением в два раза чаще, чем трудящиеся по стандартному 40-часовому графику.

Ученые предполагают, что возникающий при переработках стресс может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Кроме того, иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров.

Группа ученых из Германии и Великобритании обнаружила Кроме того, иммунная система из-за стресса может сама начать атаковать волосяной покров.свойства стимуляции роста волос у вещества, использующегося в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева. Речь идет о синтетическом ароматизаторе сандалового дерева сандалор, который воздействует на рецептор OR2AT4 в фолликулах волос.

Источник: IZ

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