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Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска

13:30 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Новая экскурсия «Без соли невкусно, без хлеба несытно» расскажет о ценности злаковых растений.

Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
Без соли невкусно, без хлеба несытно

В интерактивной этностудии «Дом Русских сказок» Молодежного центра «100 друзей» (м-н Радужный 7, к.1, правое крыло) проходит экскурсия «Без соли невкусно, без хлеба несытно». Новая экскурсия расскажет о ценности злаковых растений.

Участники смогут рассмотреть макет мельницы, потолкут в ступке зерна и научатся замешивать тесто, а «Ларец добродетелей» предложит вспомнить о доброте нашего земляка – бердчанина Владимира Горохова.

Участие бесплатное.

Заявки для участия в экскурсии по телефону: 8-913-902-0141

Источник: berdsk.nso.ru

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