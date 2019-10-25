Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе

В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице.

Водитель иномарки в больнице

Страшная авария произошла на трассе города; парня доставили в больницу с различными травмами.

В Новосибирске в ДТП пострадал молодой человек. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Сегодня в три часа ночи водитель 1999 года рождения за рулём Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе. В пути следования налетел на препятствие, отбойник, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице. Доставлен в больницу», — отметил Владислав Савченков.

Напомним, 24 октября женщина погибла в страшном ДТП в Новосибирске.

Источник: sib.fm