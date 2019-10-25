25.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе

13:06 25.10.2019 Фото: Владислава Савченкова
0

В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице.

Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
Водитель иномарки в больнице

Страшная авария произошла на трассе города; парня доставили в больницу с различными травмами.

В Новосибирске в ДТП пострадал молодой человек. Об этом Сиб.фм сообщил инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Сегодня в три часа ночи водитель 1999 года рождения за рулём Hyundai Solaris двигался по Бердскому шоссе. В пути следования налетел на препятствие, отбойник, после чего опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал сам водитель: у него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом рёбер, ушиб грудной клетки и множественные ссадины на лице. Доставлен в больницу», — отметил Владислав Савченков.

Напомним, 24 октября женщина погибла в страшном ДТП в Новосибирске.

Источник: sib.fm

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не справился с управлением?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
14:00 25-10-2019
Повысят МРОТ до 12 130 рублей в России
Взлетит налог на роскошные машины в России
13:45 25-10-2019
Взлетит налог на роскошные машины в России
БердскЗаметает огромными хлопьями снега Бердск
13:43 25-10-2019
Заметает огромными хлопьями снега Бердск
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
13:30 25-10-2019
Научат замешивать тесто в интерактивной этностудии жителей Бердска
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
13:28 25-10-2019
Фото: Ходим по уши в грязи на ул. Горохова в микрорайоне Южном!
БердскПриносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
13:27 25-10-2019
Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
13:15 25-10-2019
Попала в реанимацию 8-летняя девочка в ДТП с Toyota в Новосибирске
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
13:06 25-10-2019
Влетел в отбойник и улетел в кювет водитель Hyundai Solaris на Бердском шоссе
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
13:00 25-10-2019
39 трупов в грузовике в Великобритании оказались китайцами
БердскОтец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом 1
12:45 25-10-2019
Отец потерявшегося Евгения Шуршилина из Бердска: Экстрасенсы не ходят в наш дом