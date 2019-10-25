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Мощная магнитная буря атакует россиян 25 октября

16:15 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Медики советуют в эти дни избегать стресса, больших физических нагрузок, но больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Мощная магнитная буря атакует россиян 25 октября
«Всплески» будут наблюдаться вплоть до 28 ноября

24 и 25 октября ожидаются магнитные бури уровня G1, утверждают специалисты. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), «всплески» будут наблюдаться вплоть до 28 ноября, но это уже не так страшно.
Учёные Физического института Академии наук рассказали, что буря вызвана активностью солнечного ветра. Активность бури растёт, она достигнет пяти баллов. Это высокий показатель.

В период активности бурь у пожилых людей и детей может наблюдаться ухудшение самочувствия. Врачи советуют больше отдыхать, есть лёгкую пищу, отказаться от кофе и табака. В эти дни могут быть депрессивные состояния, бессонница, слабость и головная боль

Тем не менее, медики советуют в эти дни избегать стресса, больших физических нагрузок, но больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Источник: vesti.uz

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