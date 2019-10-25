«Лиза Алерт»: Отрабатываем три версии о пропавшем в Бердске Жене Шуршилине

Все поисковые мероприятия отряда, по словам его руководителя Алеси Яблонских, согласовываются с правоохранительными органами. — Все поисковые мероприятия отряда на данный момент согласовываются, как и в прежние дни, с оперативными сотрудниками, занимающимися поисками ребёнка, с главным управлением МВД по Новосибирской области, со следственным комитетом, — рассказала сайту «Свидетель» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских сегодня, 25 октября, утром. — В первый день поиска нам было необходимо закрыть большое количество задач, поэтому мы объявляли широкомасштабный общий сбор. Вчера те автономные задачи, которые у нас были, мы закрывали небольшим количеством добровольцев. Широкомасштабный сбор в группе не объявлялся. Но это не говорит о том, что поисковые мероприятия не проводятся. Работа по поиску пропавшего школьника, по словам Алеси Яблонских, ведётся большая. — Работа по сбору информации и анализу ведётся большая. На данный момент у нас отсутствуют достоверные свидетельства о том, куда мог передвигаться наш подросток. Мы отрабатываем несколько версий, их сейчас три. Приоритетную из них или другие подробности мы пока высказать не можем и не будем, поскольку вопрос касается личности несовершеннолетнего. Повторюсь, поиск ведётся совместно с полицией. Мы продолжаем работать. Внимание! «Лиза Алерт» обновила ориентировку. Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие. Продолжается и работа правоохранительных органов. Вчера, 24 октября, к розыску ушедшего 22 октября в бердскую школу № 13 и не вернувшегося домой 14-летнего Евгения Шуршилина подключился Следственный комитет. С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в официальном пресс-релизе ведомства. По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учёбу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется. Фото из архива редакции
Одежда: черно-серая куртка с красной вставкой (как на фото), болотного цвета штаны, черные ботинки, серая шапка.
С собой: серый рюкзак
В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтёрами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшего. В Бердск направлены следователи-криминалисты для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведён осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик. Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.
Все поисковые мероприятия отряда, по словам его руководителя Алеси Яблонских, согласовываются с правоохранительными органами.
— Все поисковые мероприятия отряда на данный момент согласовываются, как и в прежние дни, с оперативными сотрудниками, занимающимися поисками ребёнка, с главным управлением МВД по Новосибирской области, со следственным комитетом, — рассказала сайту «Свидетель» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских сегодня, 25 октября, утром. — В первый день поиска нам было необходимо закрыть большое количество задач, поэтому мы объявляли широкомасштабный общий сбор. Вчера те автономные задачи, которые у нас были, мы закрывали небольшим количеством добровольцев. Широкомасштабный сбор в группе не объявлялся. Но это не говорит о том, что поисковые мероприятия не проводятся.
Работа по поиску пропавшего школьника, по словам Алеси Яблонских, ведётся большая.
— Работа по сбору информации и анализу ведётся большая. На данный момент у нас отсутствуют достоверные свидетельства о том, куда мог передвигаться наш подросток. Мы отрабатываем несколько версий, их сейчас три. Приоритетную из них или другие подробности мы пока высказать не можем и не будем, поскольку вопрос касается личности несовершеннолетнего. Повторюсь, поиск ведётся совместно с полицией. Мы продолжаем работать.
Внимание! «Лиза Алерт» обновила ориентировку.
Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Продолжается и работа правоохранительных органов. Вчера, 24 октября, к розыску ушедшего 22 октября в бердскую школу № 13 и не вернувшегося домой 14-летнего Евгения Шуршилина подключился Следственный комитет.
С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в официальном пресс-релизе ведомства.
По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учёбу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется.
Фото из архива редакции