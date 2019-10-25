«Лиза Алерт»: Отрабатываем три версии о пропавшем в Бердске Жене Шуршилине
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Лиза Алерт»: Отрабатываем три версии о пропавшем в Бердске Жене Шуршилине

12:49:0110/25/2019
0

<div></div>

Все поисковые мероприятия отряда, по словам его руководителя Алеси Яблонских, согласовываются с правоохранительными органами.

— Все поисковые мероприятия отряда на данный момент согласовываются, как и в прежние дни, с оперативными сотрудниками, занимающимися поисками ребёнка, с главным управлением МВД по Новосибирской области, со следственным комитетом, — рассказала сайту «Свидетель» руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских сегодня, 25 октября, утром. — В первый день поиска нам было необходимо закрыть большое количество задач, поэтому мы объявляли широкомасштабный общий сбор. Вчера те автономные задачи, которые у нас были, мы закрывали небольшим количеством добровольцев. Широкомасштабный сбор в группе не объявлялся. Но это не говорит о том, что поисковые мероприятия не проводятся.

Работа по поиску пропавшего школьника, по словам Алеси Яблонских, ведётся большая.

— Работа по сбору информации и анализу ведётся большая. На данный момент у нас отсутствуют достоверные свидетельства о том, куда мог передвигаться наш подросток. Мы отрабатываем несколько версий, их сейчас три. Приоритетную из них или другие подробности мы пока высказать не можем и не будем, поскольку вопрос касается личности несовершеннолетнего. Повторюсь, поиск ведётся совместно с полицией. Мы продолжаем работать.

Внимание! «Лиза Алерт» обновила ориентировку.

Приметы: рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза карие.
Одежда: черно-серая куртка с красной вставкой (как на фото), болотного цвета штаны, черные ботинки, серая шапка.
С собой: серый рюкзак

Продолжается и работа правоохранительных органов. Вчера, 24 октября, к розыску ушедшего 22 октября в бердскую школу № 13 и не вернувшегося домой 14-летнего Евгения Шуршилина подключился Следственный комитет.

С учётом того, что ранее мальчик самовольных уходов не совершал, поводов для того, чтобы куда-нибудь уйти на длительное время, не предупредив об этом родственников, у него не имелось, по данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сказано в официальном пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, утром 22 октября 2019 года мальчик ушел из дома на учёбу в местную школу, после чего информации о местонахождении несовершеннолетнего не имеется.
В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и волонтёрами проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на скорейшее обнаружение без вести пропавшего. В Бердск направлены следователи-криминалисты для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Следователями СКР проведён осмотр места жительства пропавшего, а также местности вблизи дома и школы, где, по предварительным данным, мог находиться мальчик. Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности этого мальчика и его окружения. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    7:34:25 4/12/2021
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    6:53:35 4/12/2021
    Нерабочие дни между майскими праздниками с 3 по 8 мая одобряет ли Кремль, стало известно
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    6:33:53 4/12/2021
    Единый проездной с безлимитным тарифом запустили с 12 апреля 2021 года в Новосибирске
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    6:20:42 4/12/2021
    Магнитные бури этой недели с 12 по 18 апреля 2021: точные даты и когда будет очень мощный геоудар
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    6:15:24 4/12/2021
    Медики не смогли поднять труп в пакете возле больницы - помог прохожий
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    5:20:59 4/12/2021
    13 апреля – начало поста у мусульман: календарь питания в Рамадан 2021 в Москве и Казани
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    5:19:11 4/12/2021
    Телефон за 20 000 руб. украли у сверстника 2 мальчика в Новосибирске. СК завел уголовное дело на ребят
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы
    5:06:24 4/12/2021
    Жениха и невесту свадебного кортежа срочно разыскивает полиция в Новосибирске из-за скандального видео в день свадьбы