Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!

Сайт Курьера работает более 10 лет

Дорогие читатели и партнёры сайтов Курьер.Среда.Бердск, Весь Искитим, Весь Бердск, Недвижимость, Доска объявлений! Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием к техническим работам, которые ведутся на сайтах. Мы вводим протокол безопасности, просто говоря к адресу сайта в адресной строке https://kurer-sreda.ru добавляем https://kurer-sreda.ru.

Так как на сайтах много ссылок, в том числе и друг на друга, есть сбои, некоторые ссылки не работают. Но эти работы нужно сделать! Сайт – живой организм, и сейчас мы его немного улучшаем.

Надеемся на ваше понимание!



С уважением, Галина Коморникова

PS

Сайт Курьера уже должен почти у всех работать, т.к. его адрес обновили провайдеры, остальные сайты еще в работе!!!!!!

Вполне возможно — вам надо просто почистить кэш и все сайты заработают!

Как почистить кэш в компьютере

Как почистить кэш в мобильном телефоне