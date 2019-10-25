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Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!

13:27 25.10.2019
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Мы вводим протокол безопасности, просто говоря к адресу сайта в адресной строке http://kurer-sreda.ru добавляем https://kurer-sreda.ru.

Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!
Сайт Курьера работает более 10 лет
Сюжет: Редизайн сайта 2019
Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!

Приносим извинения и просим потерпеть: сайты Весь Бердск, Весь Искитим и другие скоро войдут в норму!Ленту комментариев вернули! Нужна подборка — новости по теме?Ещё 4 новости

Дорогие читатели и партнёры сайтов Курьер.Среда.Бердск, Весь Искитим, Весь Бердск, Недвижимость, Доска объявлений! Приносим свои извинения и просим отнестись с пониманием к техническим работам, которые ведутся на сайтах. Мы вводим протокол безопасности, просто говоря к адресу сайта в адресной строке https://kurer-sreda.ru добавляем https://kurer-sreda.ru.
Так как на сайтах много ссылок, в том числе и друг на друга, есть сбои, некоторые ссылки не работают. Но эти работы нужно сделать! Сайт – живой организм, и сейчас мы его немного улучшаем.
Надеемся на ваше понимание!

С уважением, Галина Коморникова

PS

Сайт Курьера уже должен почти у всех работать, т.к. его адрес обновили провайдеры, остальные сайты еще в работе!!!!!!

Вполне возможно — вам надо просто почистить кэш и все сайты заработают!

Как почистить кэш в компьютере

Как почистить кэш в мобильном телефоне

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