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Избавит от очередей в детских поликлиниках минздрав региона и сделает больше кабинетов в Бердске

17:15 25.10.2019, Алена Романцова
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«Сущий ад» с огромным столпотворением к педиатрам должен прекратится, как только детские поликлиники разъедутся по своим местам. В детских делают больше кабинетов. Одну откроют в ближайшие дни, другую к Новому году.

Избавит от очередей в детских поликлиниках минздрав региона и сделает больше кабинетов в Бердске
Очереди в детских больницах Бердска должны прекратиться после окончания ремонта

Министерство здравоохранения обещает бердчанам избавить от очередей в детской больнице в Instagram “Курьер. Среда. Бердск”. 24 октября сотрудники Минздрава в комментарии к посту об очередях признали, что в поликлиниках действительно есть проблемы, и там сложно находиться с детьми. Напомним, как писал “Курьер. Среда. Бердск”, ситуацию в детской больнице горожане называют «сущим адом».

— В детских поликлиниках Бердска непростая ситуация. Идет ремонт в двух отделениях, пациентов которых принимают в одном здании, и возникают такие накладки. Приносим свои извинения за неудобства, — написали специалисты от аккаунта минздрава региона @dip_nso.

Так же в комментарии сообщили, что поликлиника №1 будет открыта в конце года. Поликлиника №2 в ближайшее время. Там делают перепланировку, станет больше новых кабинетов. Проблемы с очередями должны решиться. Также сотрудники министерства здравоохранения просят бердчан с пониманием отнестись к ситуации. “Курьер. Среда. Бердск” проверял жалобы, и обнаружил очередь в 30 человек к педиатру в Бердске.

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