Заметает огромными хлопьями снега Бердск

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь и мокрый снег, минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда, туманы по области могут ухудшить видимость до 1 км.

Крупные хлопья снега падают несколько часов

25 и 26 октября, по даннмы Гидрометеоцентра России, в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае осадки — снег, мокрый снег, днем с дождем, гололедные явления, ветер до 23 м/с. 25-27 октября в Республике Алтай в горах ветер до 25 м/с, 26 октября сильные осадки (мокрый снег, дождь).

При этом температура воздуха составляет 5 градусов тепла. Завтра станет холоднее — отметка ртутного столба задержится на 2-х градусах тепла. А в грядущее воскресенье — 27 октября — температура воздуха составит 7 градусов выше ноля.

Как предупреждал МЧС, в Новосибирской области по прогнозам синоптиков в ближайшие дни сохраняется неустойчивая погода с осадками и перепадами температур. Дождь и мокрый снег, минусовые температуры в ночное время будут способствовать образованию гололёда, туманы по области могут ухудшить видимость до 1 км. Сотрудники МЧС России призывают автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.

Погодные условия в сибирское межсезонье способны спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта и рост количества дорожно-транспортных происшествий. Особо сложной дорожная обстановка может быть на междугородных трассах.

Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора). Автолюбителям, кто не успел «переобуть» технику в качественную зимнюю резину, необходимо это сделать. Помните также, что ваша безопасность во многом зависит от технического состояния вашего автомобиля.

Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не было нужды торопиться. Пожилым людям лучше пользоваться тростью, не занимать руки тяжелыми сумками и не держать руки в карманах. Такое движение поможет контролировать положение тела и избежать падения. На период гололёда подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или используйте специальные противоскользящие приспособления для обуви.

В целях безопасности при сильном гололёде или снежных заносах сотрудники МЧС России рекомендуют частным лицам отказаться от дальних поездок и путешествий.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните на единый телефон пожарных и спасателей – 101.