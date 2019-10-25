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Зимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод

17:30 25.10.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Светодиодные ленты прослужили три года, для покупки новых нужно 270 000 рублей. В бюджете на это нет средств.

Зимнего фонтана около мэрии Бердска не будет. Сломался светодиод
Фонтан в городском парке законсервировали на зиму

Обсудили проблемы городского парка на депутатском комитете по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству 24 октября в Бердске.

— У нас фонтан красивый был, теперь его забили деревяшками. Для чего, для чечетки? — спросили депутаты.

Законсервировали на зиму, ответила руководитель Городского центра культуры и досуга (ГЦКиД) Елена Исламова.

— Зимнего фонтана не будет. Предыдущий вариант из поликарбоната и трехжильной светодиодной ленты вышел из строя, его хватило на три года, — рассказала Исламова.

Чтобы возобновить зимнюю работу фонтана, нужно 270 000 рублей.

Данный вопрос изучали в ГЦКиД. Даже если бюджет выделит деньги, организация не успеет пройти торги. По договорам прямого действия лимит исчерпан, подчеркнула Елена Ивановна.

Отдел культуры обращался в управление финансов с просьбой выделить деньги на зимнюю установку для фонтана, но получил ответ, что средств на это в бюджете нет, предложили искать перераспределение средств внутри организации, акцентировала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Депутаты предположили, что наверняка, есть установки с большим сроком действия. И получили подтверждение: было предложение за 500 тыс. рублей.

— Если на следующий год будут заложены средства, мы включим установку в основной план закупок и по плану отторгуемся, — пояснила Исламова.

— Взять Новосибирск — все сияет, а у нас как-то совсем плохо. Конечно, зимний фонтан — красиво. И люди возле него собираются. Очень красиво было, мне нравился фонтан, — высказал свое мнение депутат Алексей Шаталов.

По словам Елены Ивановны, это еще не все проблемы, связанные с фонтаном. В свое время не сделали фильтрацию воды, предусмотренную проектом, теперь выходят из строя насосы. Из семи насосов сняли два.

Формируют ли заявку по фонтану на следующий год?

Все не так просто: по фонтану нужны сметы, что нужно его достроить, а их нет. Проектной организации необходимо изучить существующий проект, сделать новый перечень объема работ для того, чтобы выполнить проект в части установки фильтрационной ямы и так далее. Проект фонтана есть.

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От редакции

Нужен зимний фонтан?

аноним, 25 октября 2019 17:51
Нужно делать хорошие вещи,во многих городах есть великолепные фонтаны,может Исламовой съездить поучиться!

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