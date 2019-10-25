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Общество / Стиль жизни

Богатейший человек мира Джефф Безос потерял за вечер почти $7 млрд

16:23 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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25 октября Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов, в результате чего акции компании упали на девять процентов.

Богатейший человек мира Джефф Безос потерял за вечер почти $7 млрд
Богатейший человек мира потерял за вечер почти семь миллиардов долларов

Основатель и глава онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, лидирующий в ежегодном рейтинге богатейших людей мира журнала Forbes, из-за падения котировок компании потерял 6,9 миллиарда долларов, сообщил CNBC.
25 октября Amazon представила отчет о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов, в результате чего акции компании упали на девять процентов. Безосу принадлежат 57,6 миллиона акций компании.
Отмечается, что, если котировки продолжат падать, он может уступить Биллу Гейтсу первую строчку в списке самых богатых людей.

Ранее издание Forbes оценило состояние Безоса в 114 миллиардов долларов, по сравнению со 160 миллиардами в прошлом году. Потери связаны с окончанием бракоразводного процесса с его супругой Маккензи, который, как отмечает Forbes, вошел в историю как «самый дорогой развод в мире». Бывшая жена получила четвертую часть его доли в Amazon.

Источник: РИА Новости

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