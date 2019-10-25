Судья запретила менять пол 7-летнего сына по требованию матери в США

В США судья запретила менять пол ребенка по требованию матери

О победе здравого смысла, пожалуй, можно сказать, даже неожиданной. Дикая история в Техасе, о которой мы рассказывали в наших эфирах, где мать после развода с отцом захотела сменить пол маленькому ребенку, получила, наконец, развязку.

Судья, вопреки решению присяжных, запретил делать какие-либо операции ребенку, без согласия отца. А тот всегда был против того, чтобы его сын стал дочерью. Однако говорить о том, что эта история закончилась совсем, пока преждевременно.

История семилетнего Джеймса из Техаса облетела едва не все американские газеты. Мать мальчика хочет ограничить в родительских правах его отца из-за того, что тот отказывается признавать в сыне дочку.

По сути Анна обратилась в суд, чтобы тот обязал ее бывшего мужа перестать препятствовать процедуре смены пола их общим ребенком. Например, прекратил называть его мужским именем и покупать одежду для мальчиков.

И чтобы не вставлял палки в колеса, если мать мальчика решит пойти еще дальше и прибегнуть к хирургическим методам смены пола. Дело рассматривали с участием жюри присяжных.

– Члены жюри были отобраны тщательно: мужчины, женщины, разных возрастов и расовой принадлежности. Мы им показали письма от госпожи Джорджулес, в которых обсуждалась возможность лишения моего сына полового органа. Через 20 минут абсолютное большинство – 11 против 1 – вынесли решение в ее пользу. Просто подумайте об этом, – говорит Джефф Янгер.

Суд запретил отцу общаться с прессой, однако съемочная группа Первого успела поговорить еще до того, как запрет вступил в силу. Решение присяжных вызвало волну возмущения в консервативных американских СМИ. В социальных сетях запустили кампанию с хештегом «спасите Джеймса Янгера». Дело взял на контроль губернатор Техаса. В конгрессе пообещали рассмотреть закон, запрещающий применять несовершеннолетним гормоны-блокаторы полового созревания. Политики высказались в Twitter.

– Это ужасно и трагично, что родитель подверг такого маленького ребенка гормональной терапии, которая изменит его жизнь и пол. Это же насилие!

– Мы до 21 года не позволяем детям пить спиртное. Разрешить курить тоже сейчас хотят с 21. Но мы хотим позволить семилетнему ребенку вот так изменить свою жизнь и свое тело? Это насилие над ребенком, и государство должно встать на сторону отца, который пытается защитить своего сына.

Видимо, под давлением общественности судья не приняла в расчет мнение жюри и решила оставить обоим родителям право на опеку. Кроме того, мать не может принимать медицинские решения в отношении ребенка без согласия отца. Правда, ничто не запрещает ей продолжать наряжать сына в девичьи платья.

На кадрах Джеймсу всего три года. У него есть брат Джуд. Когда родители развелись, Анна начала красить одному из мальчиков ногти. Перестала подстригать волосы. Записала в детский сад под девичьим именем. В суде она объясняла: сыну нравился популярный в США детский мультик, и он хотел, чтобы его называли как главную героиню «Звездный огонь». Но Анна выбрала другое имя – Луна. Потом походы по психологам и диагноз: гендерное расстройство личности. Отец ребенка был в шоке.

– Юрист отца продемонстрировал записи педиатра, согласно которым Анна планирует записать ребенка к эндокринологу, чтобы обсудить гормональную терапию. К сожалению, у нас в США сейчас нет закона, который бы запрещал применение к детям препаратов, которые по сути ведут к стерилизации, – Кевин лично не знаком с семьей, узнал об истории маленького Джеймса из интернета и приехал в суд поддержать отца. Как и еще почти два десятка американцев. Анна при этом категорически отказывалась общаться с кем-либо, кроме своих адвокатов.

– Эта история – не только про столкновение либеральных и консервативных ценностей, но и про то, где границы современной морали. Многие люди, включая меня, cчитают, что поведение матери аморально, – говорит Джессика Уотсон.

Тем более, что с отцом Джеймс ведет себя как обычный мальчик, носит мужскую одежду, играет с друзьями, любит спортивные игры. В общем, не проявляет вообще никаких признаков другого пола.

Психологи, которые называют себя специалистами по трансгендерам, свидетельствовали против Джеффа в суде. А в его защиту высказались ученые. Они уверяли, что так называемое гендерное расстройство – опасный социокультурный феномен. Смена пола стала способом убежать от действительности, в которой многим некомфортно. Но, похоже, присяжные более важными посчитали совсем другие аргументы: у Джеффа ни своего дома, ни постоянной работы. А Анны частная клиника и финансовая стабильность. И хотя маленькому Джеймсу пока не грозит принудительная смена пола, о победе здравого смысла говорить рано. По американскому закону родители могут подавать апелляции и продолжать судиться, пока ребенок не станет совершеннолетним.

Источник: 1tv.ru