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Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате

18:00 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Это будет дополнением к переговорам в Нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над Крымом в любом формате
Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над оккупированным Россией Крымом в любом формате

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила, что Украина готова к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Россией АР Крым и городом Севастополь, а заявления Кремля о признании «российскими» данные территории – грязные манипуляции.

«В дополнение к переговорам в Нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», — сказала Зеленко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.

Спикер МИД подчеркнула, что Россия осуществила международное преступление против Украины.

«Еще раз напоминаем России, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском море и Керченском проливе в водах, прилегающих к украинскому Крыму», — напомнила Зеленко.

Комментируя высказанные ранее слова замминистра иностранных дел России Андрея Руденко о том, что признание Крыма «российским» со стороны Украины якобы станет «хорошей основой» для урегулирования вопроса о морском разграничении, Зеленко отметила: «Наглое требование чиновника РФ о признании незаконной оккупации Крыма — очередная грязная манипуляция Кремля».

Источник: Интерфакс

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