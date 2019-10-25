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Здоровье / Общество

Диарея и запоры замучили: срочно беги на колоноскопию

16:20 25.10.2019 Фото: pixabay.com
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Если появились регулярные проблемы с кишечником, следует удостовериться, что с ним всё в порядке и сдать комплекс из трёх анализов: копрограмма, кал на скрытую кровь и на фекальный кальпротектин.

Диарея и запоры замучили: срочно беги на колоноскопию
Диарея, может сопровождать не одно-два, а 150 разных заболеваний, как безобидных, так и смертельно опасных

После 40–45 лет каждому человеку полагается пройти колоноскопию. Но по доброй воле не каждый решится на это исследование. Как понять, можно ли ещё повременить или откладывать это мероприятие уже опасно?

Диарея, а проще сказать, понос, может сопровождать не одно-два, а 150 разных заболеваний, как безобидных, так и смертельно опасных! Да и запоры ничем не лучше. Так что, если кишечник подводит вас регулярно, не отмахивайтесь от проблемы.

Опять он расслабился!

Многие не видят в периодических эпизодах диареи ничего страшного. Мол, подумаешь, расслабило, просто плохо фрукты помыл – ничего, пройдёт. Такой подход опасен. Ведь на самом деле наша пищеварительная система устроена очень надёжно и, если там нет проблем, вывести её из строя довольно сложно, поэтому в 90% случаев с пищевыми токсинами и кишечными инфекциями организм справится сам. Но если имеются гастрит, атрофия слизистой желудка, пониженная кислотность желудочного сока и прочие проблемы, то устойчивость перед инфекциями будет снижаться.

Поэтому, если диарея стала частым гостем, с ней обязательно надо разбираться. Кстати, как и с запором, который, например, иногда сопровождает дивертикулярную болезнь кишечника, при которой в этом органе возникают «карманы», где поселяются болезнетворные микробы. В общем, любые упорные нарушения стула должны быть поводом для тревоги. Не думайте, что отсутствие болей в животе должно успокаивать. Ведь если, например, язва желудка обычно даёт явную симп­томатику (нестерпимые боли и рези, особенно до еды), то даже обширные язвы в кишечнике могут практически ничем не беспокоить.

Да это провокация!

Если при употреблении сладостей, молока, фруктов, выпечки, напитков с дрожжами (пиво, квас) вас регулярно слабит, а также возникает дискомфорт в животе и метеоризм, значит, нужно выяснять, что не так с кишечником. Кстати, зачастую врачи проводят именно такую провокацию в диагностических целях, ведь кишечник, как уже было сказано, обычно не болит. А длительно существующее воспаление в нём – угроза для образования полипов, а затем и рака кишечника, который, к сожалению, сегодня возникает очень часто (80 тысяч новых случаев ежегодно). Но есть и хорошая новость – именно этот вид рака развивается достаточно долго, так как «вырастает» из полипов внутри кишечника, поэтому достаточно просто своевременно их обнаружить и удалить, чтобы избежать страшных последствий.

Впрочем, есть и другие тяжёлые болезни помимо рака. К ним относятся, например, воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как язвенный колит, болезнь Крона и другие. Главным симптомом этих аутоиммунных нарушений является именно частая диарея.

Анализируй это

Чтобы удостовериться, что с кишечником всё в порядке, надо сдать комплекс из трёх анализов.

Копрограмма – лабораторный анализ кала нужен для выявления возможных патологий кишечника или других органов желудочно-кишечного тракта. В ходе исследования применяются несколько методов: макроскопическое, химическое и микроскопическое исследование кала. Этот материал будут оценивать по цвету, форме, запаху, консистенции и наличию разнообразных включений.

Кал на скрытую кровь – рассматривать то, что оказалось в унитазе, бессмысленно. Заболевания кишечника так просто себя не обнаруживают, поскольку кровь выделяется в более высоких отделах кишечника, и потому в фекалиях не видна. А если после посещения туалета в испражнениях вы обнаружили ярко-алую кровь, то, скорее всего, это обострение геморроя или анальная трещина. Но на всякий случай анализ всё же сдайте. Кстати, после 40–45 лет это необходимо сделать каждому. Однако полностью полагаться лишь на это исследование не стоит, потому что оно может давать как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты. Тем не менее обнаружение скрытой крови в кале – повод сделать колоноскопию.

Кал на фекальный кальпротектин – этот анализ покажет, есть ли в кишечнике воспаление, и поможет предположить, какой оно интенсивности. Уровень этого маркера в организме взрослого человека должен быть не выше 50 единиц, у людей старше 65 лет – не выше 100. Если значения кальпротектина выше 100 единиц, то от колоноскопии лучше не бегать.

Среди разных способов визуализации, которые могут показать, как обстоят дела в кишечнике, сегодня используют МРТ и виртуальную колоноскопию. Но лишь традиционное эндоскопическое исследование – колоноскопия – было, есть и ещё много лет будет оставаться «золотым стандартом» диаг­ностики. Пока ни один другой метод не может сравниться с ним по информативности. Поэтому не стоит от него отказываться, если на то есть основания. А тем, кому 45 лет и больше, пройти колоноскопию рекомендуется в качестве онкологического скрининга. А затем повторять 1 раз в 5 лет.

Важно!

Колоноскопию нельзя откладывать, когда имеются:

  • выделение крови или слизи из заднего прохода;
  • длительное снижение уровня гемоглобина в крови;
  • нарушения стула (стойкие повторяющиеся запоры, в том числе чередующиеся с поносом, или диарея);
  • беспричинная потеря веса, повышенные слабость и утомляемость.

Источник: АиФ

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