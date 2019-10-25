Шторм с порывами ветра, дождем, снегом надвигается в ближайшее время на Бердск

Днем 27 октября, сутки 28 октября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 28 октября местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.

Населению во время сильного ветра рекомендуется закрыть окна и двери

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 27 октября, сутки 28 октября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 28 октября местами сильные осадки, гололёдные явления, усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, срывом кровли со зданий и сооружений, падением слабо закреплённых конструкций, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Населению во время сильного ветра рекомендуется закрыть окна и двери, родителям необходимо следить за досугом детей и не отпускать их одних на улицу. Также следует проявлять осторожность: обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок и транспарантов. Автомобилистам нельзя парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.



Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «01», с сотового – «010», или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 266-06-93. Телефон доверия МЧС 23-99999.Специалисты комитета – объединенной диспетчерской службы мэрии напоминают: при возникновении чрезвычайной ситуации в Новосибирске нужно звонить по телефону 051.