Как экономить деньги правильно, 7 способов избежать ошибок

Не стоит превращаться в современного Плюшкина. Чрезмерный отказ во всех радостях жизни ради экономии не доводит ни до чего хорошего.

Прежде чем начать откладывать деньги, необходимо определиться с тем, зачем это нужно

Две трети россиян придерживаются мнения, что деньги нужно экономить, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Однако не у всех сразу получается сберегать деньги, и со временем граждане бросают эту затею. Все дело в неверной сберегательной модели, уверены эксперты: если избегать банальных ошибок, откладывание денег войдет в привычку. Эксперты по финансовой грамотности рассказали, на какие грабли обычно наступают соотечественники, когда начинают копить средства.

Экономия без цели и плана

Прежде чем начать откладывать деньги, необходимо определиться с тем, зачем это нужно. Бесцельное сберегательство обычно очень быстро заканчивается.

«Следует понимать, к какому сроку какую сумму вы хотите сэкономить и, главное, для чего. Цели экономии могут быть самыми разными, например, задача сформировать финансовый резерв, накопить на отпуск к лету, купить новую бытовую технику, накопить на первый взнос для ипотеки или просто накопить на новогодние подарки близким и т. д.», — говорит эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Елена Кузьмина.

Важно: цель должна быть реальной. Гораздо проще экономить, понимая, для чего это делаешь, и, главное, в разумных размерах, не меняя привычный образ жизни.

Слишком жесткий режим экономии

Чрезмерный отказ во всех радостях жизни ради экономии тоже не доводит ни до чего хорошего. «Не стоит превращаться в современного Плюшкина. К тому же такой подход часто приводит к срывам, когда периоды аскетизма сменяются безудержным транжирством.

Экономия порой необходима, но во всем должна быть мера. И учтите, что более эффективным жизненным принципом является разумное потребление и финансовое планирование», — подсказывает эксперт Национального центра финансовой грамотности населения РФ Наталья Андриевская.

Экономия на акциях и распродажах

Есть мнение, что если уж начал экономить, то покупать бытовую технику/одежду/обувь нужно только на распродажах. Оно в корне неправильное. Дождавшись скидок, потребитель может потерять голову и накупить ненужных вещей.

«За огромными буквами на витрине, гарантирующими скидку в 50-80% или, например, три вещи по цене двух, стоит единственная цель: заставить вас купить больше. Часто мы покупаем кучу ненужных вещей в период распродаж, потому что на них сейчас скидка. Это не всегда соответствует истине. Собирались купить себе пару ботинок? Но продавец убеждает купить две, потому что тогда вы получите в подарок еще и туфли. И, хотя ни вторую пару ботинок, ни туфли покупать не планировалось, да и сами подарочные туфли — это остатки из устаревшей коллекции, чаще всего мы попадаемся на эту удочку. В итоге попытка якобы сэкономить оборачивается существенной переплатой», — рассказывает Андриевская.

А еще в целях экономии незначительной суммы мы можем часами сидеть в интернете или даже объезжать магазины, чтобы найти оптимальный ценник.

В этот момент мы забываем о стоимости нашего времени и поездок по магазинам. Важно помнить, что наше время стоит значительно дороже, напоминает Кузьмина. К тому же никто не отменял народную мудрость «Скупой платит дважды»: привлекательная цена может обернуться покупкой поддельной и/или некачественной вещи или даже обыкновенным мошенничеством.

Экономия на еде

Бывает, что в погоне за выгодой граждане начинают экономить на продуктах: покупают товары с сомнительным составом, с истекшим сроком годности. В перспективе неправильное питание грозит проблемами со здоровьем, на избавление от которых, кстати, можно потратить гораздо больше денег, чем сэкономить на еде.

«В попытке сэкономить не забывайте внимательно читать состав: за низкой ценой может стоять не сыр, а сырный продукт, не сгущенное молоко, а сладкий суррогат под названием „сгущенка“. Покупая продукты по акции с большой скидкой, обязательно смотрите на срок их годности», — советует Андриевская.

«Процесс экономии может быть увлекательным, если он разумен. И результаты экономии могут порадовать всю семью. Главное при экономии — не совершать, казалось бы, очевидные ошибки», — добавляет Кузьмина.

Экономия на одежде

Та же ошибка, что и с дешевой едой: за невысокий ценник мы получаем некачественный товар. «На сайте платье или кофта на модели выглядит дорого и сидит идеально, а в посылке приходит дешевая синтетика, которая вам совсем не по фигуре, линяет или растягивается после первой же стирки», — приводит пример Андриевская.

Экономия на собственном развитии

Есть граждане, которые отказывают себе в посещении выставок, театра, изучении языков, путешествиях. Грубо говоря, живут исключительно ради сбережения денег.

«Даже в сложной жизненной ситуации не стоит пренебрегать саморазвитием. В наше время есть множество сайтов и приложений, позволяющих бесплатно освоить иностранный язык или другой навык. Музеи порой устраивают дни свободных посещений, в театр часто приглашают бесплатно на учебные постановки, которые бывают яркими и интересными. Путешествовать можно и по родному городу, находя в нем новые интересные места или открывая старые с неожиданной стороны. И иногда лучше отказать себе в покупке новой вещи, но вложить деньги в свое образование: скорее всего, именно это поможет вам в будущем преодолеть финансовый кризис», — считает Андриевская.

Деньги под матрасом

И, наконец, когда скопилась приличная сумма, мы храним ее дома, чтобы деньги всегда были под рукой. Но, как замечает Кузьмина, хранение денег в наличной форме дома — это обесценивание их как минимум на величину инфляции. А еще большой соблазн воспользоваться ими досрочно, договорившись с собой, что сейчас нужнее, а в следующем месяце вы отложите больше. Лучше хранить сэкономленные средства на краткосрочных депозитах или оформить доходную карту, деньги с которой можно тратить/снимать, а на остаток начисляется процент.

Источник: АиФ